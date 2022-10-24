スクワット ジャンプについて知っておくべきこと

スクワットジャンプをマスターして、難易度を上げたいと思ったら、繰り返すスピードをアップしよう。そうすることで心肺持久力が高まる。 また、しゃがむときに両腕を後ろに引いて、ジャンプするときに振り上げたり、ジャンプ時に膝を胸に近づけたりするのもいいと、ガグリアルディは言う。

ニュートンのお勧めは、ハンドウェイトを肩に乗せたり、ウェイトベストを着たりして、スクワットの負荷を高めること。 あるいは、アレンの言うように、両手にダンベルかケトルベルを持ち、両腕を前に完全に伸ばすのも一案だ。