シンスプリントと疲労骨折の比較において、知っておくべき重要な相違点 | 記事「OGC」

ランニングのベテランも初心者も、ご存じのとおり筋肉や関節の痛みからは逃れられない。 しかし、痛み、特にすねの痛みは無視すべきではない。

「シンスプリントは、継続的に繰り返されるランニング、あるいはたくさん走る活動によって引き起こされる脚の痛みや不快感だと見なされています」と語るのは、理学修士で、 アメリカスポーツ医学会の認定パーソナルトレーナーであり、カリフォルニア大学サンフランシスコ校ヒューマンパフォーマンスセンターの運動生理学者でもあるニール・パンチャル氏だ。 通常、痛みは激しい運動によって起こる、と彼は言う。

「シンスプリントを発症するのは、脛骨周辺の筋肉で少しだけ微小断裂が生じたときです」そう語るのは、理学療法博士でランニングコーチのカーリー・グラハム・ブレディ氏だ。彼女はニューヨーク州ロチェスターにあるOn Track Physical Therapy and Performanceのオーナーでもある。

筋肉の微小断裂を引き起こすのは、脛骨の前にある筋肉の酷使、臀部の位置に起因する下腿への異常な負荷、そして不適切なランニングフォームだ。そして、筋肉が骨からはがれてくると、シンスプリントの発症につながる、とグラハム・ブレディ氏は説明する。

パンチャル氏によると、たいていの場合、シンスプリントは脚の内側（すねの、反対側の脚に向き合う部分）で発症する。 また、筋肉とすねに沿って、ひりひりした痛みや圧痛を感じる場合が多い、とグラハム・ブレディ氏は言う。

パンチャル氏は、シンスプリントの原因は正確に特定されているわけではないと指摘したうえで、こう続ける。「筋肉と骨の関係強化には適切な休息期間が必要ですが、こうした休息が不十分なまま酷使するとシンスプリントが引き起こされる、と多くの臨床医が述べています。」

シンスプリントは、トレーニングプログラムを変更したときにも発症しやすい。たとえば、ルーティンにスプリントや坂道でのトレーニングを増やす場合だ。 すり切れてサポート性能がゼロになったシューズ（通常、走行距離にして約500～800kmが目安になる）や、トレーニングでの急激な負荷の増大もシンスプリントの原因になる、とグラハム・ブレディ氏は語る。筋力やサポートの不足によって、特定の筋肉に過度な負荷がかかってしまうのだ。 （「エキスパートが教える、けがをせずにランニングの距離を伸ばす方法」の記事もチェックしよう。）

もう1点、それほど一般的ではない（そして無視されがちな）原因としてグラハム・ブレディ氏が挙げるのが、臀部の硬直だ。

「臀部が本来の役割を果たさないと、他の筋肉がその動きを補うことになります」と説明を続ける。筋肉が適切に動かず、臀部を十分に伸ばしきれない場合、下腿の筋肉にしわ寄せがいき、「上部の動きが本来の役割に比べて不十分、あるいは不適切であるため、着地に関わるあらゆる部分が酷使されるようになります」とのことだ。

全体的なパフォーマンスを強化し、改善するうえで、骨と筋肉へのストレスは不可欠だ。ただし、十分留意する必要のある点が1つ。

「骨と筋肉が受けるストレスは増える一方なのに、その状態へ適応しきれない場合、炎症、そしてシンスプリントが発症し、さらに悪化して疲労骨折に至る恐れがあります」とパンチャル氏は語る。