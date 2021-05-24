ランナーに効く12種類の体幹エクササイズ

上半身（コアと言い換えてもいい）を強化することで、なぜ大きなの効果が生まれるのか。そのメカニズムを理解するため、走るときに体がどんな動きをしているのか考えてみよう。走るという運動は、基本的に左右のバランスを取る動きだ。腹筋と背中の筋肉が、まっすぐ安定した姿勢をキープするのに重要な役割を果たしている。「ランニングでは、片足で踏み切り、宙を飛び、反対側の足で着地します」とハミルトンは語る。踏み切りの際は脚に力を送り込み、着地の際には力を吸収するのがコアの働きなのだ。

力を送り込み、吸収するには、強くて柔軟なコアの筋肉が必要になるとハミルトンは語る。「そうでなければ、うまく力を生み出すことも吸収することもできなくなります。その結果、パフォーマンスが下がって、けがのリスクも高まるでしょう。コアが弱い状態で走っていると、腰がぐらついて背中や膝が痛み、足を引きずるようになってしまいます」

百聞は一見に如かず。長距離ランのスタート時と、終盤の走りを写真で比較してみよう。終盤にフォームが崩れてしまう人は少なくない。クリス・ベネット（Nikeグローバルランニング シニアディレクター）いわく、疲れると上半身が前や後ろに傾きすぎたり、バタバタ接地するような走りになったりする。でもコアが強固なら、このような崩れを防いで、疲れても効率的に走り続けることができる。ハミルトンの意見も極めてシンプルだ。「コアが強くなるほど、疲労への耐性が高まります」