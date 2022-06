ランナーに効く12種類の体幹エクササイズ

ランニングに必要な筋肉といえば、まずは下半身の大きな筋肉を思い浮かべるだろう。大臀筋、大腿四頭筋、ハムストリング、ふくらはぎ。でも忘れてならないのがコアだ。ランナーにとって、コアの強化はシックスパックの獲得よりも喫緊の課題である。

「胴体と腰を安定させているすべての筋肉群。それがコアの定義だと考えてください」と語るのは、筋力とコンディショニングのコーチを務めるジャネット・ハミルトン。アトランタのコーチング会社Running Strongのオーナーだ。コアには、シックスパックと呼ばれる腹直筋(外から見えない人にも例外なく付いている)、左右の回転をサポートする内腹斜筋と外腹斜筋、コルセットのように腹部を包み込み、へそを内側に引き込む深部筋肉の腹横筋、脊柱に沿って付く脊柱起立筋、腰の深部筋肉の多裂筋、大臀筋、骨盤底筋が含まれる。

これらの筋肉をすべて強化すれば、姿勢、安定性、フォームが向上し、より体の引き締まった速いランナーになれる。学術誌『The Journal of Strength and Conditioning Research(筋力コンディショニング研究ジャーナル)』に発表された研究では、一定のコア強化トレーニングを継続することでスピードアップできることが実証された。また学術誌『PLOS One』に発表された研究では、持久力とランニングエコノミー(走行時の体内エネルギー効率)を高める可能性も明らかになっている。