プロに教わるバレーボールーのプレー方法

バレーボールには、さまざまなボールの打ち方がある。 ハワード氏が初心者に練習を勧める基本の動作は2つ。サーブとパスだ。

バレーボールのプレーは毎回サーブから始まるが、サーブにもさまざまな打ち方がある。 初心者にとって最も簡単なのはアンダーハンドサーブだとハワード氏は言う。「体の前にボールを構え、こぶしでボールを打ちます。ボールを下から打ち上げて、ネットの向こうへ飛ばします」

パスというのは、文字通りチームメイトにボールを渡す動作だ。 パスの方法について、ハワード氏はこう説明する。「ボールを送る場所が見えていなければいけません。 ボールの行く先が視界に入ったら、まず体をその方向に向けます。 この時、体の前に腕を突き出し、ボールがうまく当たるように腕の角度を調節してから、今度はパスしたい方向に角度を変えてボールを飛ばします」

パスのコツをつかむには、ボールを壁に当てて練習するのがおすすめだとカスティージョ氏はアドバイスする。 「腕を板のようにして使えるようにするための訓練で、壁に向かってパスを打ちます。コツがわかったら、テープで壁に目印を付け、精度を高めるためにその目印を狙ってボールを打ってみましょう。 パスを打つ腕を木の板だと思って、ボールを飛ばしたい方向に合わせて角度を調節するのがポイントです」