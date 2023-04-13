肩のモビリティエクササイズをウォームアップに含める理由について、エキスパートが解説

「肩の可動性は非常に重要です」そう話すのは、アリソン・ブラウン博士。 理学療法博士（D.P.T.）であり、ラトガース・スクール・オブ・ヘルス・プロフェッションで理学療法の助教授を務めている。「肩関節は可動性を発揮するように設計されています」と彼女は言う。

肩への依存度の高いスポーツ、たとえば水泳、バレーボール、テニス、野球などに定期的に取り組んでいる人は、「必要なポジションに腕を配置するために、多くの可動性が要求されます」

（関連記事：バレーボールのポジション解説）

肩の可動性が悪いと、標準的なパフォーマンスレベルも満たせなくなる可能性があるとブラウンは話す。

とはいえ、肩の可動性が重要な理由は、パフォーマンスを高めることよりもけがのリスクを抑えることにあると、リーは話す。

「体のあらゆる関節に言えることですが、特に肩では可動域を常に機能させていることが重要です。その関節がけがの原因になる可能性があるだけでなく、十分な可動性がなければ、隣接する関節、つまり首や肘などにも影響を与える可能性があるからです」と彼はつけ加える。

肩の可動性が悪いと、「回旋筋腱板の断裂にもつながりかねません」とブラウンは言う。 腱が肩甲骨をこすったときに起こる炎症であるインピンジメントも問題になる可能性があると、彼女は指摘する。