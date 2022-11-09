出産後のメンタルヘルスを注視する方法

自宅に戻ったときは、エネルギーに溢れていると感じるかもしれない（アドレナリンとオキシトシンのおかげ）。しかし、いつもはメンタルヘルスのためにエクササイズを行っている人であっても、とにかくのんびりすることを心がけよう。産後の子宮はもとのサイズに戻ろうと収縮を続けているので、出血する可能性が高い。お尻だっておそらく痛いはずだ。援助が得られるのであれば、身体が回復するのに必要な時間を確保しよう。より短期間で以前の精神状態と運動機能を取り戻すことにつながり、メンタルウェルネスのサポートにもなる。

サンフランシスコ・ベイエリアを拠点とするシェリー・シーア（出産アドバイザー）は、「出産後1か月はできる限りベッドやソファでじっとしておくこと」という、中国における出産時の指針がヒントになると述べている。これに対しウィリアムズ医師は、血栓のリスクを減らすため、毎日ある程度運動することを推奨している（家の周りを数分間ゆっくり歩くことや、軽いストレッチや散歩をすすめている。これは気分転換にもなる）。この2つのアドバイスをどう解釈すればいいだろう？要はバランスだ。十分な休養をとったら、ある程度の時間の散歩を開始し、呼吸法を取り入れたり、ストレッチを増やしたりするとよい。時間がきたら、ご推察のとおり、後は休むこと。

かかりつけ医からエクササイズの許可を得たら、肉体的にも精神的にも心地よく感じるアクティビティを少しずつ増やしていこう。精神的に疲れ果てているときは、身体を使って何かをすることで、達成感や自尊心を得ることができる。また、癒し効果があるエンドルフィンが分泌される、とウィリアムズ医師は指摘する。ただしかなり短時間に抑えるようにしよう。また自分をほめてあげることも忘れずに。