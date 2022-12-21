シャツに染み付いた脇の下のにおいを取り除く方法

ウェアをすぐに洗濯できないときは、次の方法を試してみよう。時間をかけずに実行できるものから順に紹介する。 消臭スプレーとウォッカは小さいスプレーボトルに入れ、ジムバッグに入れておくと便利だ。

消臭スプレー： すぐに使えるこのスプレーがあれば、ジムからオフィスへ直行できる。 ウィッチヘーゼルまたは蒸留ホワイトビネガー約470mlを入れたスプレーボトルに、ラベンダーやローズマリーなど好きな香りのエッセンシャルオイルを10滴ほど加える。 または、市販の衣類用消臭スプレーを使用しても。 よく振って、においの付いた部分にスプレーする。

すぐに使えるこのスプレーがあれば、ジムからオフィスへ直行できる。 ウィッチヘーゼルまたは蒸留ホワイトビネガー約470mlを入れたスプレーボトルに、ラベンダーやローズマリーなど好きな香りのエッセンシャルオイルを10滴ほど加える。 または、市販の衣類用消臭スプレーを使用しても。 よく振って、においの付いた部分にスプレーする。 ウォッカ： これも忙しいときに重宝するアイテムだ。 スプレーボトルにウォッカを注ぎ、においの付いた部分にスプレーする。

これも忙しいときに重宝するアイテムだ。 スプレーボトルにウォッカを注ぎ、においの付いた部分にスプレーする。 重曹： においの付いた部分に少量振りかけ、15分以上置いてから振り払う。

においの付いた部分に少量振りかけ、15分以上置いてから振り払う。 乾燥機： シャツを10～15分乾燥機にかける（細菌やウイルスを殺す効果を高めるために高温設定にすること）。

シャツを10～15分乾燥機にかける（細菌やウイルスを殺す効果を高めるために高温設定にすること）。 冷凍庫：ビニール袋に入れたTシャツを冷凍庫に入れて1時間置く。 冷凍庫から取り出し、室温に戻す。