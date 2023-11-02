シャツの汗ジミを取る方法

まずは、汗ジミ除去専用の洗剤を作ろう。 用意するのは、液体ハンドソープ、ホワイトビネガー、酸素系漂白剤、酵素系洗剤。 頑固な汗ジミを落とすのに必要な洗剤は、これで十分だ。

市販のシミ抜き剤を使ってもよいが、自分で簡単に作れるし、お財布にも優しい。 シミ抜き剤を作る際は、スプレーボトルに同量のホワイトビネガーと水を入れて、洗濯機のそばに置いておこう。

次に用意してほしいのは、シャツの素材に適した石けん。 丈夫なポリエステルのジャージーを洗うのでない限り、油汚れに強い食器用洗剤は一般的に酸性濃度が強すぎてデリケートな素材には向かないため、避けたほうがいいとリチャードソンはアドバイスする。

「Nikeの高性能素材は、普段着用の素材とは異なります。強力すぎて繊維を傷つけるおそれのある洗剤は使うべきではありません」と言い、代わりに油のような粘度を持つハンドソープを使うことをすすめている。

最後に、洗濯洗剤が酵素系であることを確認しよう。 酵素系洗剤には、汗ジミなどのタンパク質由来のシミを分解する天然タンパク質が含まれている。

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