白いシューズを新品のようにキープする方法

まず、シューレースをスニーカーから外す。 続いて、マイルドな石けんや洗剤を溶かした水を使って手洗いするか、メッシュの洗濯袋に入れて洗濯機で優しく洗う。 熱を加えると先端のプラスチックが変形する可能性があるため、自然乾燥させよう。

それでもシューレースが白くならない場合は、漂白剤に浸けるとよい。 手袋を装着し、約4リットルの水に大さじ3杯の漂白剤を混ぜる。 シューレースを洗濯ネットに入れて溶液に浸し、ネットが浮かないように重しをのせる。 5分間放置し、しっかりと手洗いするか、洗濯機で洗う。