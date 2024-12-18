白いシューズを新品のようにキープする方法

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ホワイトのシューズをピカピカにする方法
アイテムのお手入れ
新品のホワイトのシューズを開封する瞬間に勝るものはない。しかし、土や汚れによって、その輝きはすぐに失われてしまう。 ホワイトのシューズをもう一度ピカピカにする方法を紹介しよう。
備品
- 洗濯洗剤
- 3％過酸化水素水
- 重曹
- 漂白剤
- トイレットペーパー
- レモン果汁
- ホワイトビネガー
- ミセラーウォーター
- 新聞紙
ツール
- 白い布か古い歯ブラシ
- 洗濯ネット
- メラミンスポンジ
- グローブ
開封したばかりのホワイトのエア フォース 1は汚れがなく、外に出るのをためらってしまうほどきれいだ。 しかし、優れたスニーカーは、街の散策やオフロードでの冒険など、外に出掛けるためにデザインされている。 擦り傷、土、汚れによって、完璧な白さが損なわれるのは避けられない。 そして、汚れた皿を洗った水のような色は、決しておしゃれとは言えない。
そんな時でも、急いでシューズを買い替える前に、ホワイトのシューズ本来の輝きを取り戻すために家でできることがいくつかある。 汚れがこびりつく前に、定期的にシューズをクリーニングすることが重要だ。特にシューズの色がくすんできたら、ここで紹介する方法で復活させよう。
ホワイトのシューズを復活させる方法
灰色のちょっとしたくすみがある場合でも、かつては白かったことが分からないほど汚れている場合でも、ホワイトのシューズの見栄えを良くするために家でできるクリーニング方法がある。 汚れの種類や、シューズに使用されている素材によって、効果的な方法は異なる。 ここで紹介する方法はどれも高価な道具を必要としないので、気軽に試してみよう。
キャンバスシューズのクリーニング方法
キャンバスシューズは洗濯機で洗えるという人もいるが、そのクリーニング方法では余計な摩耗が生じ、シューズの構造にダメージを与えてしまう可能性がある。 リスクを回避するために、代わりに以下の方法を試してみよう。 また、ソールの汚れを落とすには、歯磨き粉と古い歯ブラシを使うとよい。
1.マイルドな洗濯洗剤
- 少量のマイルドな洗濯洗剤とぬるま湯を混ぜる
- 洗剤を混ぜたお湯に白い布か古い歯ブラシを浸し、アッパーの汚れを擦り落とす
- ミッドソールとアウトソールの汚れをブラシで落とす
- 濡らした布で余分な洗剤を拭き取る
2.重曹と過酸化水素水
3％の過酸化水素水には、シューズの汚れを落として白く輝かせるだけでなく、有害なバクテリア、かび、ウイルスを殺す効果がある。 まず、重曹と過酸化水素水を2：1の割合で混ぜて、ペーストを作る。 古い歯ブラシを使ってこのペーストをシューズのソールとアッパーに塗る。 30分間放置した後、ペーストを洗い流すか、日光に当てて乾かした後に乾燥したペーストをブラシで落とす。
3.漂白剤
漂白剤は、レザーやスエードなどのデリケートな素材には使用しない方がよいが、キャンバススニーカーのカラーを本来の明るいホワイトに戻すためには効果的だ。 漂白剤を使ったクリーニングは、以下の手順で行おう。
- 約1リットルの水に大さじ1杯の漂白剤を加え、混ぜる
- この溶液にブラシか白い布を浸す
- 円を描くようにしてシューズのアッパーを磨き、続いてミッドソールとアウトソールも同様に磨く
- 余分な洗剤を洗い流すか拭き取り、十分に乾かす
4.トイレットペーパー
トイレットペーパーでシューズのミイラを作るなんて考えたことがないだろう。しかし、これが汚れを落とす方法として驚くほど効果的なのだ。 張り子のように、水で湿らせたトイレットペーパーを重ねてシューズを覆い、12時間かけて乾かし、トイレットペーパーを剥がす。 これにより、クリーニングしても残ってしまうことの多い頑固な汚れを浮かすことができる。
5.レモンと日光
冷蔵庫にレモンさえあれば、それを使ってシューズの汚れを落とすことができる。 まず、搾りたてのレモン果汁を少量の水に混ぜる。 きれいな布かブラシを使い、円を描くようにしてこの溶液で汚れのある箇所を磨く。 続いて、直射日光の当たる場所に数時間シューズを放置し、きれいな水で溶液を洗い流す。
レザーシューズのクリーニング方法
レザーはデリケートな素材で、濡れると形が変わってしまうため、キャンバススニーカーより少し優しく扱わなければならない。 クリーニングを始める前に、シューズの中にシューキーパーを入れるか、新聞紙を詰めるとよい。 続いて、レザー用のクリーニング剤を塗布するか、以下のいずれかの方法を試してみよう。
1.重曹とお酢
重曹とお酢は、におい、汚れ、バクテリアを取り除く方法として効果的だ。 まず、重曹大さじ1杯、ホワイトビネガー大さじ2杯、水1カップを混ぜて溶液を作る。 次に、ブラシか布を使い、溶液で土や汚れを優しく擦り落とす。 この方法は、キャンバスシューズでも有効だ。
2.メラミンスポンジ
バスタブの汚れを落とすための道具さえあれば、ホワイトのレザーシューズをきれいにできる場合がある。 水に浸したメラミンスポンジを使ってレザーのアッパーとソールを擦るだけで、汚れが落ちる。
3.ミセラーウォーター
ミセラーウォーターは肌用のクレンジング製品だが、低刺激のため、レザーシューズにも使える。 成分は、精製水、保湿剤、球状ミセルを形成するクレンジング剤。 ミセルが汚れや油に作用して、これらの物質を表面から除去するため、シューズがきれいなホワイトに戻る。 レザー、スエード、ラバーに効果的な方法だ。
シューレースのクリーニング方法
まず、シューレースをスニーカーから外す。 続いて、マイルドな石けんや洗剤を溶かした水を使って手洗いするか、メッシュの洗濯袋に入れて洗濯機で優しく洗う。 熱を加えると先端のプラスチックが変形する可能性があるため、自然乾燥させよう。
それでもシューレースが白くならない場合は、漂白剤に浸けるとよい。 手袋を装着し、約4リットルの水に大さじ3杯の漂白剤を混ぜる。 シューレースを洗濯ネットに入れて溶液に浸し、ネットが浮かないように重しをのせる。 5分間放置し、しっかりと手洗いするか、洗濯機で洗う。
よくある質問
ホワイトのレザーシューズはどのようにクリーニングすればよいか？
ホワイトのレザーシューズをクリーニングする際は、刺激の強い化学物質ではなく、重曹とお酢、またはミセラーウォーターを使用する。 また、メラミンスポンジで優しく擦ると、シューズ表面の汚れを落とすことができる。
ホワイトのスニーカーを買い替えるべきタイミングはいつか？
白さを取り戻すためのクリーニング方法をすべて試しても汚れてくすんでいるように見える場合は、新しいシューズを購入するタイミングかもしれない。 一般的に、シューズの寿命はおよそ500〜800キロと言われている。ウォーキングやランニングで約6か月間愛用したら、新しいシューズに買い替えた方がよいだろう。