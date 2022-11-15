妊娠第3期によく眠れるコツを専門家が伝授

妊娠すると、「今のうちによく眠っておきなさい」としたり顔でアドバイスしてくる人がいる。ご説ごもっとも。だがまったく眠れないときは、一体どうすればよいのだろう？

妊娠中は生理的にも心理的にも大きな変化が生じるため、穏やかな心とは無縁になる。お腹は途方もなく膨らんで落ち着かないし、ホルモンの影響で体温もどんどん高くなる。吐き気や胸焼けなどに見舞われることもあるだろう。そんな状況を深く理解するのは、カリフォルニア州オークランド在住のアマンダ・ウィリアムズ医学博士（認定産婦人科医）。「Nike (M)ove Like a Mother」諮問委員会のメンバーも務める専門家だ。胎児の成長とともに、ストレスや不安も大きくなる。妊娠後期には、ほぼ80％の女性が不眠症に悩まされているという調査結果を見ても驚きはないだろう。

しかし睡眠は究極の回復手段であり、新しい命を懸命に育んでいる母体は毎日の回復が重要になる。そう指摘するのは、睡眠障害を専門とするサフィア・カーン医学博士（ダラスUTサウスウェスタンメディカルセンター）だ。心身どちらの問題に起因する不眠でも、ぐっすり眠れるようになる秘訣を紹介しよう。