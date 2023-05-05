音楽と体の動きを調和させるヒップホップダンスにぴったりのコーディネート6選

2023年は、ヒップホップ50周年を迎える年。ヒップホップは同時代の人々に変化をもたらし、最新の音楽、ムーブメント、スタイルを左右するダンススタイルだ。 この50年の間、ヒップホップスタイルは、人気のある有名な多数のアーティストによって発展し、定義されてきた。 しかし、ヒップホップダンサーに適したコーディネートのポイントは、最新のトレンドだけではない。

「ヒップホップは、アフリカ系アメリカ人のコミュニティでラップ、グラフィティアート、ブレイクダンス、DJとともに誕生しました。そのためダンスの土台にこれらの要素が織り込まれています」と語るのは、トレイシー・コープランド。Nike Training Club（NTC）マスタートレーナー兼ムーブメントディレクターを務め、プロとしてストリートジャズダンスやヒップホップダンサーも踊っていた経歴を持つ。 「それだけでなく、ヒップホップは自分のスタイルや表現の形を盛り込む手段でもあります。 ただのダンスではなく、自己表現のカルチャーなのです」

初心者にしろ熟練のダンサーにしろ、ヒップホップダンスに適したウェアを見つけることは必須。最適なコーディネートとは、快適に着こなせて自己表現もできるスタイルだ。 リラックス感があり、ゆったりと快適で、なおかつ新鮮なスタイルのコーディネートが望ましい。

「私は丈の短いクロップトップに、バギースタイルのスウェットパンツかウィンドブレーカーパンツを合わせるのが好きです。 オーバーサイズTシャツを着て、下はバギーパンツ。夏ならショートパンツを合わせることもあります」とコープランドは話す。

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ヒップホップは自己表現の手段であると同時に、ユニークなエクササイズの一形態でもあることから、ヒップホップダンスのクラスにはシャツを何枚か持参することをコープランドは勧める。汗をかく可能性が高いからだ。 シューズも同じくらい重要だ。ヒップホップダンスには、機能的であるだけなく、スタイルの一部として不可欠な存在になる一足が必要。 スニーカーカルチャーは、広義のヒップホップコミュニティにおいて多大な影響をもたらしている。ストリートダンスやヒップホップのコーディネートには、洗練されたスニーカーが欠かせない。

コープランドはこう語る。「ダンスであろうと別の領域であろうと、ヒップホップカルチャーに関わりたい人には、好奇心と謙虚さを持ってアプローチして欲しいというのが私の願いです。 ヒップホップダンスの精神（何を着るか）とヒップホップカルチャーの由来は切り離せません」

ヒップホップダンスを楽しむときのウェア選びで重要なのは、ダンスの動作だけではない。体の動き、音楽、装いなどが一つになり、まるごと楽しめるのがヒップホップ。コーディネートでは、こういったあらゆる要素をいかに組み合わせるかが大切だ。

これから紹介するヒップホップダンスのコーディネート6種を参考に、ダンスの動きを楽しみながらヒップホップカルチャーを称えるスタイルを見つけよう。