音楽と体の動きを調和させるヒップホップダンスにぴったりのコーディネート6選

音楽と体の動きを楽しむヒップホップダンスコーディネート6選
スタイリングのヒント
エキスパートおすすめのスタイルは、快適に着こなせるうえスタイリッシュ。
2023年は、ヒップホップ50周年を迎える年。ヒップホップは同時代の人々に変化をもたらし、最新の音楽、ムーブメント、スタイルを左右するダンススタイルだ。 この50年の間、ヒップホップスタイルは、人気のある有名な多数のアーティストによって発展し、定義されてきた。 しかし、ヒップホップダンサーに適したコーディネートのポイントは、最新のトレンドだけではない。
「ヒップホップは、アフリカ系アメリカ人のコミュニティでラップ、グラフィティアート、ブレイクダンス、DJとともに誕生しました。そのためダンスの土台にこれらの要素が織り込まれています」と語るのは、トレイシー・コープランド。Nike Training Club（NTC）マスタートレーナー兼ムーブメントディレクターを務め、プロとしてストリートジャズダンスやヒップホップダンサーも踊っていた経歴を持つ。 「それだけでなく、ヒップホップは自分のスタイルや表現の形を盛り込む手段でもあります。 ただのダンスではなく、自己表現のカルチャーなのです」
初心者にしろ熟練のダンサーにしろ、ヒップホップダンスに適したウェアを見つけることは必須。最適なコーディネートとは、快適に着こなせて自己表現もできるスタイルだ。 リラックス感があり、ゆったりと快適で、なおかつ新鮮なスタイルのコーディネートが望ましい。
「私は丈の短いクロップトップに、バギースタイルのスウェットパンツかウィンドブレーカーパンツを合わせるのが好きです。 オーバーサイズTシャツを着て、下はバギーパンツ。夏ならショートパンツを合わせることもあります」とコープランドは話す。
（関連記事：Nikeクロップトップを着こなす5通りのスタイル）
ヒップホップは自己表現の手段であると同時に、ユニークなエクササイズの一形態でもあることから、ヒップホップダンスのクラスにはシャツを何枚か持参することをコープランドは勧める。汗をかく可能性が高いからだ。 シューズも同じくらい重要だ。ヒップホップダンスには、機能的であるだけなく、スタイルの一部として不可欠な存在になる一足が必要。 スニーカーカルチャーは、広義のヒップホップコミュニティにおいて多大な影響をもたらしている。ストリートダンスやヒップホップのコーディネートには、洗練されたスニーカーが欠かせない。
コープランドはこう語る。「ダンスであろうと別の領域であろうと、ヒップホップカルチャーに関わりたい人には、好奇心と謙虚さを持ってアプローチして欲しいというのが私の願いです。 ヒップホップダンスの精神（何を着るか）とヒップホップカルチャーの由来は切り離せません」
ヒップホップダンスを楽しむときのウェア選びで重要なのは、ダンスの動作だけではない。体の動き、音楽、装いなどが一つになり、まるごと楽しめるのがヒップホップ。コーディネートでは、こういったあらゆる要素をいかに組み合わせるかが大切だ。
これから紹介するヒップホップダンスのコーディネート6種を参考に、ダンスの動きを楽しみながらヒップホップカルチャーを称えるスタイルを見つけよう。
Nikeおすすめのヒップホップダンスコーディネート6選
1.スムーズな動きを追求
丈の短いクロップトップとバギーパンツの組み合わせは、コープランドの定番コーデ。ゆったりめのウェアは、一般的にヒップホップダンサーに好まれるそうだ。
「通気性を確保でき、体を動かせるゆとりが必要です」 バランスをあれこれ変えてみると、際立つスタイルが見つかるだろう。
2.ポップなカラー
ヒップホップダンスのコーディネートでは、大胆なカラーも恐れず取り入れてみよう。 コープランドいわく、「ヒップホップダンスをはじめ、ほとんどのストリートスタイルで大事なのは、ダンスの定石に自分らしさをプラスすることです。 そうでなければつまらない」
同様に、コーディネートでも自分らしさを表現しよう。
3.タフな印象をプラス
ヒップホップダンスのコーディネートでは、体を快適に動かせることを最優先に考えるべきだが、だからと言って自分らしいスタイルを犠牲にしてはいけない。 ミリタリー調のベストを羽織れば質感とシルエットが加わり、体のスムーズな動きを妨げることなく、クールに決まる。
4.レイヤードスタイル
クラスの参加者であれプロのダンサーであれ、ストリートダンスやヒップホップで着用するウェアには、汗を吸収する機能が欠かせない。 Vネックのスウェットシャツやジップアップパーカーといった、着脱が簡単な重ね着アイテムは、気分やエネルギーを高くキープするカギになる。
5.ステップを重視
ヒップホップダンスのコーディネートでは、「シューズがすべて」とコープランドは言う。 「ステップを多用するダンスをする人はなおさらです。 足さばきのサポートが重要ですが、ダンスでは自分らしさを加えることも大事。 スタイリッシュさと機能性を完璧に両立させる必要があります」
クラシックなホワイトモデルでもカラフルなモデルでも、エア フォース 1のようなアイコニックなスニーカーなら、スタイリッシュに動きをサポートしてくれる。
（関連記事：プリエのやり方をエキスパートが解説）
6.年齢を問わずダンスをサポート
本人のセンスにマッチし、ヒップホップの歴史や意義がわかるコーディネートを選んで、若い世代のヒップホップへの情熱を開花させよう。
コープランドはこう話す。「ダンスや音楽だけがヒップホップではありません。アートやスタイル、究極的には人生哲学も含む複合的なもの。 ヒップホップのカルチャーやダンスは、みんなで分かち合うべきものなんです」
文：エミリア・マッデン