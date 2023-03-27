プリエのやり方をエキスパートが解説

基本レベルのダンスなら、誰でも踊れる。 しかし、バレエのように伝統あるダンスのフォームをマスターしたいとなると、基本の習得が欠かせない。 プリエの習得もその一つ。プリエは基本的な動作であり、バレエレッスンの初目の段階で習うことが多い。

バレエのクラスやパフォーマンスによく取り入れられ、カーディオダンスのクラスでも採用されている。 AFAA認定ダンスインストラクターで、アイダホ州ガーデンシティのダンススタジオでオーナーも務めるケンドル・ニールソンは、クライアント向けのワークアウトにプリエスクワットをよく組み込むと言い、

「強度と複雑さのバランスを保てるところがいいんです」と語る。

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プリエにはある程度の技術の熟練が必要で、本格的なダンスに取り組むつもりなら、正しいフォームを身につけることが大事だと話すのは、マリ・レリン。 理学修士の資格をもつ、 N.A.S.M.認定パーソナルトレーナーだ。

この記事で、プリエについての予備知識、よくある間違い、プリエの動作をマスターするためのヒントをチェックしよう。