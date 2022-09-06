定番のパーカーやスウェットシャツをシーン別に着こなすコツ

スウェットシャツはパンツ、ジーンズ、ジョガーパンツ、スカート、ワンピースなど、幅広い着回しができる。 さまざまなトップスやジャケットに合わせた重ね着や、幅広いシューズとのコーディネートを楽しむことができる。 頼りになるスウェットシャツが1枚あれば、カジュアルなストリートスタイルも、洗練されたオフィススタイルも実現できる。 Nikeのコーディネート記事をチェックして、スタイリングのヒントを学ぼう。