日常生活にヨガを取り入れる5つの方法

呼吸は、神経系を落ち着かせるための最も強力なツールのひとつです。4秒間息を吸い、7秒間息を止め、8秒間息を吐くという4–7–8呼吸法のようなテクニックは、時間の経過とともにストレスを軽減し、集中力を高めることができます。呼吸の際に背筋を伸ばして姿勢を正すと、開放感を得ることができます。

研究によると、ゆっくりとコントロールされた呼吸は、ストレスへの回復力の指標である心拍数を整えることができます。

マインドフルネスを実践するために、じっと座っている必要はありません。運転中、歩行中、通勤中など、呼吸と体に意識を向けることで、心を落ち着かせ、集中力を高めることができます。心を落ち着かせるポッドキャストを聴いたり、息を吸ったり吐いたりすることに意識を向けたりして、外出先でも落ち着いた状態を保つようにしましょう。