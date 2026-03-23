ペガサス 42：愛されるNikeのロードランニング シューズが大胆にアップデート

間もなく発売が開始されるペガサス 42は、ナイキ⁠ペガサスシリーズの熱心なファン、そして世界中のランナーに贈る一足。快適性と優れた反発力、そして軽い履き心地でファンを集めてきたロードランニングシューズの最新モデルです。

1982年に初めて登場して以来、ペガサスはNikeで最も長く愛され、販売数を伸ばしているランニングシューズシリーズ。反発力に優れたクッショニングを発揮し、快適な履き心地が一日中続きます。最新モデルであるペガサス 42も、ファンに愛される先代モデルの要素を受け継いだシューズ。そのテクノロジーにわくわくするような改良をプラスし、これまでで最もパワフルかつ反発力に優れたモデルに仕上げました。