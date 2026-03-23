ペガサス 42：愛されるNikeのロードランニング シューズが大胆にアップデート

ペガサス 42：Nikeロードランニングシューズの人気シリーズにパワフルな新モデルが登場
製品ニュース
日常的に愛用されるランニングシューズとしての使いやすさはそのままに、これまでで最も優れた反発力を実現したペガサス最新モデルです。
- ナイキ ペガサス 42は、湾曲したフルレングスのAir Zoomユニットにより、従来のモデルよりも反発力に優れたクッショニングとエネルギーリターンを実現した、日常使いに適したロードランニングシューズ。
- 前足部のクッショニングを高め、足にぴったりとフィットする軽量で通気性のあるアッパーを採用し、シリーズ史上最高の快適さと頼れるサポート性を備えています。
- この最新モデルは、洗練されたスタイルが特徴とし、複数のカラーバリエーションで展開されます。
- 2026年4月9日にnike.comと一部の販売店で発売予定。
ナイキ ペガサス 42の特徴と機能性について
間もなく発売が開始されるペガサス 42は、ナイキペガサスシリーズの熱心なファン、そして世界中のランナーに贈る一足。快適性と優れた反発力、そして軽い履き心地でファンを集めてきたロードランニングシューズの最新モデルです。
1982年に初めて登場して以来、ペガサスはNikeで最も長く愛され、販売数を伸ばしているランニングシューズシリーズ。反発力に優れたクッショニングを発揮し、快適な履き心地が一日中続きます。最新モデルであるペガサス 42も、ファンに愛される先代モデルの要素を受け継いだシューズ。そのテクノロジーにわくわくするような改良をプラスし、これまでで最もパワフルかつ反発力に優れたモデルに仕上げました。
ナイキ ペガサス 42の改良点と先代モデルとの主な違い
この人気ランニングシューズに加えられたアップデートのうち最も注目すべき点は、湾曲したフルレングスのAir Zoomユニット。Nikeのロードレースシューズにも似た、パワフルで反発力に優れた履き心地を実現します。事実、この新しい構造により、ペガサス 42では、ペガサス 41と比べて少なくとも15％高いのエネルギーリターンを得ることができます。
「私はランニング専門店で育ち、毎年ペガサスシリーズに対する深い情熱と愛情をこの目で見てきました」と語るのは、NCAA室内選手権の3,000m走でチャンピオンに輝いたNikeアスリート、イーサン・ストランドです。「ペガサス 42は、エキサイティングな進化モデルです。馴染みのある履き心地はそのままに、走りやすさが向上しています。ペガサス 42を履いて走ると、足元のAirを感じることができます。このAirのおかげで、足を踏み出すたびにより優れた反発力を得ることができるのです」
主な改良点：
- ペガサス 41と比較して、エネルギーリターンが15％向上
- 湾曲したフルレングスのAir Zoomユニットで、よりパワフルなつま先の蹴り出しをアシスト
- ReactXフォームミッドソールが反発力に優れたクッショニングを実現
- 高さを変えることなく、前足部のクッショニングを強化
- 中足部のサポートシステムをアップデート
- 全面成型のソックライナー
- 軽量で通気性に優れたアッパー
- トラクションを強化した最新のアウトソール
クッショニング、サポート性、履き心地
クッショニングとサポート性を次のレベルへと引き上げたペガサスの最新モデルは、あらゆるペースでのランニングに理想的なシューズ。前モデルと同じ柔らかなReactXフォームミッドソールはそのままに、特につま先部分のクッショニングを強化しました。革新的なスプリング構造により、シューズ全体の高さを増やすことなくクッショニングを高めています。
その他にも、中足部の新しいサポートシステム、全面成型のソックライナー、足にぴったりとフィットする軽量で通気性のあるアッパーなど、さまざまな機能をプラス。今回導入されたテクノロジーの強化の中でも、特に注目すべきは最新のアウトソールです。スムーズな体重移動を可能にするだけでなく、改良されたトラクションがあらゆるサーフェスに対応します。
デザインとカラー
ペガサス 42の魅力をさらに引き立てるのは、その心踊るようなデザイン。洗練されたミッドソールと刷新されたペガサスのロゴが特徴です。また、大胆で明るいスタイルからニュートラルカラーまで、幅広いバリエーションから選べる印象的なカラー展開も、大人気シリーズの最新モデルを盛り上げるポイントになるでしょう。
「ペガサス 42は、ランナーに愛され続けるペガサスシリーズの要素を取り入れつつ、シリーズ史上最高のバージョンに仕上げました」と語るのは、Nikeランニング シニア フットウェア エキスパートのエリオット・ヒースです。「新しいイノベーションをプラスしながらも、ペガサスシリーズらしい要素は残して、視覚的にも感覚的にも一体感を失わないようバランスを取りました。そうすることで、Nikeだけが作れる、よりアコニックな一足が完成しました」
Nikeのロードランニングシューズの製品ラインにおけるペガサスのポジションと発売日
発売日情報
ペガサスは、Nikeのロードランニングシューズの製品ラインを構成する3つのアスリートモデルの1つです。アスリート向けのモデルは、それぞれがクッショニングを通じて快適な履き心地を提供します。ペガサスに見られるような反発力に優れたクッショニングから、ストラクチャーシリーズのサポート性に優れたクッショニング、さらに、ボメロシリーズで提供される最高レベルのクッショニングに至るまで、それぞれのシューズには異なるタイプのクッショニングが備わっており、それが各シューズの強みとなっています。
ナイキ ペガサス 42は、2026年4月9日にnike.comと一部の販売店で発売予定です。
ナイキ ペガサス 42に関するよくある質問
ナイキ ペガサス 42の発売日は？
ナイキ ペガサス 42は、2026年4月9日に発売されます。
ナイキ ペガサス 42はどこで買えますか？
nike.comと一部の販売店で購入できます。
ナイキ ペガサス 42はランニングシューズですか？
はい。ナイキ ペガサスシリーズは、日々のトレーニングに最適なオールラウンドなランニングシューズの一つとして広く知られています。1982年の発売以来、毎日のロードランニング、長距離トレーニング、気楽なラン、テンポトレーニング、そして運動のための一般的なランニングに使用するユーザーから信頼を集めています。
ナイキ ペガサス 42は、ペガサス 41よりも高いクッショニングを備えていますか？
はい。ペガサス 42は、ペガサス 41と比べて少なくとも15％高いエネルギーリターンを実現し、前足部に追加のクッショニングを備えているため、シリーズの特徴である快適な履き心地を維持しながら、より推進力と反発力に優れた履き心地を実現しています。
ナイキ ペガサスの最もよく知られている特徴は？
ナイキ ペガサスは、反発力に優れたクッショニングと高いエネルギーリターンで知られており、信頼性の高い、日常使いに適したロードランニングシューズです。長距離のランなど、多様なトレーニングに使用できます。
ナイキ ペガサス 42はスタビリティタイプのシューズですか？
これはNG。ペガサス 42はニュートラルタイプのランニングシューズです。メディアルポストや構造化されたガイダンスシステムなど、従来のスタビリティモデルに見られる要素は含まれていません。追加のサポートが必要なランナーは、ストラクチャーのようなモデルを検討するとよいでしょう。
毎日のランニングに最適なNikeシューズは？
多くのランナーにとって、ナイキ ペガサスは、クッション性、反発力、耐久性のバランスが取れているため、毎日のランニングに最適なシューズの一つです。
ナイキ ペガサス 42はスピードを出すランナーに向いていますか？
はい。ナイキ ペガサス 42は、湾曲したフルレングスのAir Zoomユニットにより、より推進力のある履き心地を実現。ペガサス 41と比較して少なくとも15％高いエネルギーリターンを生み出します。普段使いでの快適性は維持しながら、よりハイペースなトレーニングランやテンポトレーニングにも適したシューズに仕上げました。
ナイキ ペガサス 42はどのぐらい長持ちしますか？
ランラーの体重、走行面、ランのフォーム、および全体的な使用状況によって異なりますが、ほとんどの場合、ナイキペガサスシューズでは480〜800km程度の距離を走ることが可能です。