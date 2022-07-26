自重トレーニングで得られる10のメリットをエキスパートが解説

自分の体重を使って負荷をかけることで、筋肉を増強し、維持できる。 米国運動協議会（ACE）によると、自重トレーニングは筋肉に負荷をかけ、筋肉組織にダメージを与えることで成長を促す。 ただし、筋肉の増強を継続させるためには、習慣的に筋肉に負荷をかけ続ける必要がある。

タミールはこう説明する。「レベルが上がるほど、体重を使って筋肉に負荷をかけるのは難しくなります。筋肉の成長を促すには、十分な抵抗がかかるハードな方法を見つけなければならないからです。 自重トレーニングだけで筋肉を鍛え続けようとするなら、トレーニングに変化を持たせる必要があります」

変化を付けたい要素は、テンポ、アレンジ、量の3つだと、タミールはアドバイスする。 テンポを変えて負荷を高めるには、筋肉に負荷をかける時間を長くして運動をゆっくり行うか、またはスピードを上げる。 ACEによれば、運動のエキセントリックフェーズ（たとえばスクワットでは腰を下げていくとき）により意識して取り組むと、筋肉繊維の損傷を促進し成長につなげることができる。

さまざまにアレンジした自重トレーニングを行うことでも負荷を高められる。 たとえば、タミールがすすめるのは、片脚で行うシングルレッグスクワットのような、体の片側で行う運動だ。 ただし、安全を期すため、まずは両側を使っての運動をマスターすることから始めるのがよい。

そして、回数やセット数を増やして運動の量を増やすことも筋肉の成長促進に役立つ、とタミールは話す。

筋肉量が減少し、筋力が低下するサルコペニアのリスクが高い高齢者にとっても自重トレーニングはかなり効果的だ。 『Geriatrics Gerontology』に2019年に掲載された研究で、サルコペニアと診断された高齢者たちが、自重トレーニングと並行してプロテインとビタミンDのサプリメントを摂取したところ、筋肉量と筋力が向上したことが示された。