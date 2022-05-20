運動が血圧を下げるメカニズム

血圧計



医療従事者は血圧を測定する際、腕に巻くインフレータブルカフを使用する。 そのバンドが腕を締め付け、上腕動脈の血流を妨げる。 この締め付けからゆっくりと解放されることで、血流がその部分に戻ってくる。 このとき、血圧計が動脈壁の振動を感じ取り、動脈の血圧が測定され、高血圧なのか低血圧なのかがわかるのだ。



手動検査



健康診断を定期的に受けていない場合でも、自宅で自分のおおよその血圧レベルを判断することはできる。 この方法は精度に劣るものの、大まかな指標にはなる。

まず2本の指を逆の手首の内側に当てる。 脈が感じられる場所を探す。親指側の手首のしわの下あたりにあるはずだ。 タイマーを10秒にセットして、脈拍を数える。 その数値の6倍が1分間の心拍数だ。



リラックスした状態でも、心拍数が多ければ高血圧が疑われる。