クロスフィットのコーチが教えるハンドスタンドプッシュアップのやり方

ホローホールドを行う際は、頭上後方に伸ばした腕からつま先まで、滑らかな曲線を維持することに注意する。 このエクササイズの初心者なら、まず脚を体の前に伸ばして床に横になり、腕を頭上に伸ばす。 バランスをとりながら、腕と脚を床から数センチ持ち上げ、四肢を完全に伸ばしたまま体幹に力を入れ続ける。

最初のうちはつらいかもしれないが、やがて長時間行えるようになる。 両腕両脚を伸ばした姿勢を、自信たっぷりで維持できるようになるまでは、手を体の横に下ろして行うとよい。また、初めは両膝を抱えて行い、上達に合わせて片膝だけを抱え、もう一方の脚を伸ばして行ってもよい。

この「バナナ」のような姿勢は倒立時の理想的な姿勢なので、この姿勢を意識しながらできる限りたくさん練習することを、コートランド博士は勧めている。 博士は、この姿勢を維持するための十分な筋力がなければ体が反対方向に曲がってしまうため、時間をかけてホローホールドを完璧に行えるようにすることも勧めている。そうすることで、倒立時に体を垂直に保てるようになる。

ハンドスタンドプッシュアップでは関節（特に手首と肩）に大きな負荷がかかるため、このエクササイズを繰り返し行ってストレスを加える前に関節のウォームアップを行い、可動域の限界まで関節を動かせるようにするとよいと、博士は言う。

また、そうすることで全身の可動域を広げ、適切なハンドスタンドプッシュアップの姿勢をとれるようになり、けがのリスクを軽減できる。 すでに十分な可動域がある場合は、パススルー、肩甲骨プルアップ、肩甲骨リトラクションなどの運動を行い、時間をかけて肩と手首をウォームアップすることを、コートランド博士は勧めている。

スキル面については、コートランド博士によると、空間内で体をコントロールできなければならず、そのためにバランスと筋協調性を高める必要がある。 「つまり、適切な手順で体を支える土台を作って逆立ちしなければなりません」とコートランド博士は言う。

そのような土台を作るには、頭を三角形の頂角、左手と右手を左右の角として、頭頂部と両手で三点倒立をする。 これが初めの姿勢だ。 この姿勢から体を押し上げていく。難しいかもしれないが、最終的に上半身の筋力の強化につながる、とコートランド博士は説明。

博士によると、ハンドスタンドプッシュアップを安定させるためのコツは、上半身と体幹の筋肉に意識を集中して壁倒立を維持することだ。 また、完全に体を伸ばした倒立姿勢から体を下げて三点倒立の姿勢になるネガティブハンドスタンドを練習するのも、ハンドスタンドプッシュアップを行う力を養うために役立つ。