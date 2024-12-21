パワークリーンのやり方：初心者向けの4つのステップ

重りを付けたバーベルを床から肩まで引き上げる。パワークリーンは、切れ目のない連続的な動きのように見えるかもしれない。 だがこのリフティングは、小さいながらもたくさんの筋肉が力強く連動する作用の集積だ。 パワークリーンはクリーンとジャークからなるエクササイズであり、オリンピックの公式ウェイトリフティング競技でも基本の動作となる。正しくマスターするために、アスリートは数か月から数年に及ぶトレーニングを積む。そう語るのは、CrossFitレベル1トレーナーのメーガン・デイリーだ。

トップアスリートでなくても、パワークリーンをマスターすると多くのメリットが得られるという。 「パワークリーンによって鍛えられるのは、体力を発揮する方法。すばやく動こうとするときに、かなり重要な技術なのです」とデイリーは説明する。 「アスリートにとっては、垂直方向への跳躍力や瞬発力。アスリート以外の人にとっては、ソファーからさっと立ち上がったり、お子さんと一緒に走り回ったりするための体力でもあります」

パワーアウトプット（体力の発揮）とも呼ばれるパワートレーニングは、瞬発的な動きによって筋力を鍛え、スピードや敏捷性を向上させるタイプのトレーニングだ。 2008年に学術誌『Journal of Strength and Conditioning（筋力とコンディショニング）』に発表された研究では、習慣的な筋力トレーニングにパワークリーンを組み込むと、ジャンプの高さや短距離走の速度など、瞬発的な運動のパフォーマンスを向上できる可能性が示された。 14～15週間トレーニングを続けた後に、最も顕著な成果が見られていた。

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パワークリーンの手順や筋肉の動かし方、さらにはパワークリーンを筋力トレーニングのルーティンに組み込むメリットについてデイリーが解説する。