今買うべき、Nikeおすすめのハイネックスポーツブラ
購入ガイド
スタイリッシュなものからサポート性があるものまで、胸元をしっかりカバーするハイネックスポーツブラをご紹介。
ハイネックデザインのスポーツブラは、どんなワークアウトの装いにも取り入れたい定番アイテム。 ジムを出た後のスタイルにもアレンジしやすく、ショートパンツやレギンスをはじめ、気分に合わせてあらゆるアイテムとコーディネートできる。
安定のフィット感でしっかりカバーしてくれるハイネックスポーツブラは、多方向への動きを含む高負荷インターバルトレーニング（HIIT）のような、高強度で素早い動きを必要とするワークアウトに適している。
ヨガや体操など、逆立ちの動きを組み込んだアクティビティでも同様の効果を発揮するため、逆立ちになってもずり落ちる心配は無用だ。 3つのサポートレベルから選べる、Nikeおすすめのハイネックスポーツブラをチェックしよう。
（関連記事：スポーツブラの洗い方とケアの方法）
Nikeおすすめのライトサポートハイネックスポーツブラ
ライトサポートのスポーツブラは、柔らかい肌触りで快適にフィットし、ヨガやピラティスのような負荷の低いアクティビティや、日常生活での動きを十分にサポートする。 軽量性と伸縮性に優れた素材を使用し、ごく薄手のパッドを備えたものが多い。
1.ナイキ インディ レインボー ラダー スポーツブラ
ナイキ インディ レインボー ラダー ハイネック スポーツブラは、カラフルなデザインで、次の低負荷ワークアウトへのモチベーションを高めてくれるアイテム。背面はストラップで、涼しく風通しの良い着用感だ。 取り外し可能なパッド付きで、好みに応じて形状や着用感を調節できる。
2.ナイキ ヨガ Dri-FIT インディ スポーツブラ
ライトサポートで抜群に柔らかいこのスポーツブラは、摩擦や違和感を感じさせず、体にぴったりフィットするデザイン。 Nike Infinalonは伸縮性に優れ、Nikeで使用している他の糸と比べて細くて軽く、丈夫な素材。滑らかな肌触りと優しい圧着感で体を包み込む。
このブラには2種のストラップを使用しており、1つはリブ仕様のInfinalon素材を使用した、伸縮性が高く柔らかいストラップ。もう1つの細いストラップは、必要に応じて調節できる。
Nikeおすすめのミディアムサポートハイネックスポーツブラ
さらにサポート性の高いスポーツブラを探しているなら、ミディアムサポートのブラをチェックしよう。 しっかりした構造でバストを固定し（より厚手のパッドを備えたものもある）、ハイキング、サイクリング、筋力トレーニングなど、幅広いアクティビティに対応する。
1.ナイキ Dri-FIT スウッシュ ハイネック スポーツブラ
ナイキ Dri-FIT スウッシュ ブラは、幅広のストラップが付いた、Nikeスポーツブラの定番シルエット。通気性に優れたNike Dri-FIT素材が、汗を素早く蒸発させる。 定番の人気を誇るナイキ スウッシュ ブラを少しアレンジしたこのスタイルは、ネックラインが高めで、カモフラージュ柄を3つのカラーバリエーションで提供している。
取り外し可能なワンパッドは、動いたときのズレを防ぐよう設計されている。また、パッドポケットは上部が開くデザインなので、両手を開けたいときにスマートフォンをさっと収納することも可能。
2.ナイキ Dri-FIT スウッシュ ラン ディビジョン
他のナイキ Dri-FIT スウッシュ ブラと同様、このブラも速乾素材を使用し、幅広ストラップと取り外し可能なワンパッドを備えている。 ただし、このブラには、ランナー向けのデザインが施されている。
前面と背面に配したメッシュパネルで通気性を強化し、暑い日のランニングでも涼しい状態をキープする。 太陽が出ていない早朝や夕方のランニングでは、リフレクティブ（再帰反射）デザインの素材を使用したディテールが、路上での視認性を維持してくれる。
3.ナイキ エア Dri-FIT スウッシュ モックジップ ブラ
ハイネックスポーツブラとワークアウト向けクロップトップを融合させたブラ。カバー範囲を調節できるハーフジップデザインで、ワークアウト後のスタイルへと簡単にアレンジできる。
ほかにも、取り外し可能なパッド、通気性の高い素材、締め付けることなく、柔らかくサポートするチェストバンドなど、優れたスポーツブラが持つ特長がすべて備わっている。
Nikeおすすめのハイサポートハイネックスポーツブラ
ハイサポートのスポーツブラは、ランニングやHIITなどの負荷の高いアクティビティに対応し、最大レベルのサポート性を発揮する。 厚手の素材を使用した、しっかりサポートするデザインのものが多く、安心して着用できる。
ナイキ Dri-FIT ADV アルファ
ナイキ Dri-FIT ADV アルファ ブラは、ワークアウト用アパレルとしてユニークさをアピールするスタイル。そのうえ、驚くほど機能的だ。 走るときも、ジャンプするときも、逆立ちの練習をするときも、バスト部分に重ねたチェストバンドがバストの揺れを最小限に抑えながらはみ出しを防ぎ、しっかりサポートする。
高いサポート性と耐久性を備えているだけでなく、軽量性と通気性に優れた、風通しの良い着用感だ。 ステッチと成型カップで構造を強化。ストラップで好みのフィット感に調節できる。
文：ハンナ・シングルトン