Nikeおすすめのハイネックスポーツブラ

ハイネックデザインのスポーツブラは、どんなワークアウトの装いにも取り入れたい定番アイテム。 ジムを出た後のスタイルにもアレンジしやすく、ショートパンツやレギンスをはじめ、気分に合わせてあらゆるアイテムとコーディネートできる。

安定のフィット感でしっかりカバーしてくれるハイネックスポーツブラは、多方向への動きを含む高負荷インターバルトレーニング（HIIT）のような、高強度で素早い動きを必要とするワークアウトに適している。

ヨガや体操など、逆立ちの動きを組み込んだアクティビティでも同様の効果を発揮するため、逆立ちになってもずり落ちる心配は無用だ。 3つのサポートレベルから選べる、Nikeおすすめのハイネックスポーツブラをチェックしよう。

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