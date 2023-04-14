筋肉を回復させる食品の選び方を管理栄養士が解説

アスリートは、リカバリーを促すための食事や軽食として、炭水化物とタンパク質を取り合わせて摂取するべきだとマンジェリ。 炭水化物は、持久力を高めるエクササイズと筋肉に抵抗をかけるレジスタンスエクササイズの両方で消費されるグリコーゲンを補充できる。 また、炭水化物は筋肉の回復に最も大切な栄養素だと彼女は補足する。

15kmのロードレースを完走したアマチュアアスリート323人を対象にした、2021年の小規模な研究では、レース後3日間続けて炭水化物を含むプラセボドリンクで栄養補給をした人は、乳製品ベースのプロテインドリンクを飲んだ人より、筋肉痛が軽かったことがわかった。

そうは言っても、タンパク質の摂取も筋肉の回復には重要であり、特にレジスタンスエクササイズの後には欠かせない。 『Nutrients』誌に2017年に掲載された研究によれば、タンパク質は、筋タンパク質の合成を最大限に高め、筋肉の成長を促進する。 この研究では、運動後にタンパク質を摂ると、ワークアウト後の筋肉痛が和らぐ可能性があることも指摘されている。 全米スポーツ医学協会（National Academy of Sports Medicine）は、筋タンパク質合成を最大限促進するために、筋力トレーニング後3時間以内に、タンパク質が豊富な少量の食事を1つか2つ摂ることを推奨している。

リカバリー時の軽食や食事に脂質を加えるかどうかは、個人の状況や目標次第だとマンジェリは話す。 全米スポーツ医学協会によると、脂質には、炎症を和らげ、エネルギーを補給し、リカバリーを促す働きがある。 ただし、脂質を摂ると消化に時間がかかるとマンジェリは指摘し、 すばやく栄養補給をするには、低脂質のリカバリー食を摂るべきだと話す。

もし、その日の運動をやり終え、翌朝に激しいワークアウトをする予定がない場合は、炭水化物やタンパク質に加え、脂質をある程度含むバランスの取れた食事を摂ってもいいだろう。