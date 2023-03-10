スイカジュースがもたらすメリットを管理栄養士が解説

ディニーンによれば、スイカは2つの重要な電解質、つまりマグネシウムとカリウムを含む食品。この2つの電解質には、運動のパフォーマンスを向上させ、水分量を維持して脱水症状を防ぐ働きがある。 ちなみに、電解質は、十分な量の栄養素を細胞に送り込み、細胞から老廃物を排出する機能を助ける必須ミネラルだ。 体内の水分量を維持する役割も担う。

そうは言っても、スイカジュースはこれ以外の電解質の代わりにはならない。電解質として欠かせないナトリウムは、スイカジュースでは補給できないのだ。 「ナトリウムはあまり含まれていないので、スポーツでの水分補給には十分でないということは覚えておいたほうがいいでしょう」とドラックフォードは言う。