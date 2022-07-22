管理栄養士公認、ワークアウト後におすすめの高タンパク質のスナック

プロテインパウダーは、タンパク質をすばやく摂取できる方法として一般的だ。 パウダーを水か牛乳に溶かして飲めば、（ブランドによって幅があるが）15～30gのタンパク質をすばやく手軽に摂取できる。

その他にすばやくタンパク質を摂取できる軽食の例：

固ゆで卵

スライスした調理済み肉

ギリシャヨーグルト

ストリングチーズ

ツナ缶

ジャーキー

上に挙げた高タンパク軽食の一人前の量は、最終的にどれだけのタンパク質を摂取したいかによる。 例えば、負荷が中程度のヨガクラスに参加する人が必要なタンパク質の量は20g未満なので、固ゆで卵を2つ食べれば十分だ。 一方、1時間の負荷の高いウェイトリフティングをやったばかりの人には、20g以上のタンパク質が必要だ。 ギリシャヨーグルト1人前とナッツ、固ゆで卵1個でまかなえるだろう。

ヴィーガンの人には高タンパク軽食を探すのがやや難しいかもしれない。 ヴィーガン向けのシード類、豆類、ナッツ類、全粒穀物は完全タンパク質ではなく、9種類の必須アミノ酸がそろっていないからだ。 とはいえ、ヴィーガンのライフスタイルを求める人にもタンパク質の摂取は簡単だ。 不完全タンパク質を2種類組み合わせることで、筋肉の回復に必要なすべてのアミノ酸を摂取できる。 その例として、 全粒粉パンのスライスにピーナッツバターを塗ると良い。 この2つを一緒に食べると、12～15gのタンパク質を摂取できる。

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エクササイズの後に高タンパク軽食を食べることは確かに大切だが、他にも重要な栄養素がある。回復に重要な役割を担っている脂肪や炭水化物だ。 2010年に学術誌『Journal of Sports and Medicine』に掲載された論文では、エクササイズ後に摂取した栄養素の種類に注目し、筋肉の成長とグリコーゲン（運動のために筋肉の中に蓄えられている予備の燃料）の生成に与える影響が報告されている。

持久力が必要なスポーツ（長距離ランニング、サイクリング、スイミングなど）をしている人や、ジムでウェイトトレーニングや短い集中的な有酸素運動に取り組んでいる人には、炭水化物とタンパク質の補給が特に筋肉の回復と成長に効果的だ。 タンパク質と炭水化物を手軽に摂取するには、フルーツとプロテインパウダーのスムージー、フルーツを混ぜたギリシャヨーグルト、半分に切ったターキーサンドイッチなどがおすすめ。

ここでも、栄養士に相談して自分のニーズに合わせた食事プランを作ってもらうことを検討しよう。