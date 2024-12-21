理学療法士が推奨：毎週行うふくらはぎのエクササイズ6選

最適なパフォーマンスを行い、けがを予防するために、ふくらはぎを鍛え、伸ばしておきたいものだ。 ふくらはぎを強化する運動を定期的に行うと、ふくらはぎの肉離れによるけがのリスクを緩和し、再発を予防できる。

「縄跳びには、足首が跳ね返るような動きがあります。 飛び込み台がいったん曲がってから跳ね返るようすを思い浮かべるといいかもしれません」とデリガスは述べる。

ふくらはぎにも同じ機能がある。瞬発力を発揮し、跳ね返って元に戻り、すばやい動きを繰り返す。 ユエンはこれを「プライオメトリック能力」と呼んでいる。このような伸縮機能にはストレッチと強化の両方が必要だ。

ストレッチを怠り、ふくらはぎが硬直すると、重大な問題が発生するおそれがある。

「ふくらはぎが硬直していると、アキレス腱が断裂するリスクは高くなります」とプレスティピノは語る。 「加速して走ろうとしているときにふくらはぎが硬直していると、ふくらはぎが文字どおり断裂する可能性があります。これが硬直の最も危険な点です」

断裂までいたらなくとも、硬直は腱炎や炎症の原因となる場合がある、と彼女は付け加えた。

ふくらはぎの硬直は、足底筋膜炎を引き起こすこともある。これはランナーのかかとの痛みの一般的な原因であり、かかとの骨からつま先までをつなげている組織の炎症により引き起こされる。

「アキレス腱は足下を覆い、足底筋膜、つまり足下の繊維組織とつながっています。 硬直したふくらはぎはアキレス腱を緊張させ、それが筋膜を緊張させるのです」とプレスティピノは述べる。 「ふくらはぎの柔軟性を維持することで、筋膜がゆるみます」

裏を返せば、ふくらはぎの筋肉を強化して伸ばすと、ウォーキングの向上やランニングのスピードアップが可能になると、デレガスは語る。

「筋肉の伸縮性と筋力が増すと、労力を節約できます。求めているのは、まさにこれです。 各ステップのターンオーバー時間が短くなり、効率的になり、スピードアップできるのです」と彼女は述べている。