縄跳びを毎日続けるメリットは？

縄跳びから長く遠ざかっているのなら、まずは身長に合った長さのものを用意しよう。

「両足でロープの中央に乗り、柄を持ったら、腕をまっすぐにして両手を胸の高さまで上げましょう。 氏ロープの両端（ロープと柄の継ぎ目）が脇下の高さに来れば、長さは合っています」とマシューズ氏は言う。

その次は、縄跳びに適した硬い路面選びだ。

「コンクリートやアスファルトなどの硬い路面でもいいのですが、そうした場所では、トレーニングが長引いたり、足首や膝、股、腰に問題を抱えていたりすると、関節を痛めてしまうおそれがあります。 できれば、ジムや公園、テニスコートなどにあるような、高密度ラバーや硬木の路面でトレーニングするといいですね」と、マシューズ氏は説明する。

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正しい縄跳びのフォームの身につけ方を、ステファニー・マンスール氏に尋ねてみた。彼女はAFAA（米国エアロビクス・フィットネス連盟）の認定パーソナルトレーナー、ASFA（米国スポーツ・フィットネス連盟）の認定ピラティスインストラクターとして、PBSのテレビ番組『Step It Up with Steph』でMCを務めている。マンスール氏は、背筋を伸ばしながら、へそを背骨側に引き寄せｒるようにして、体幹をはたらかせることを勧めている。

「柄はしっかり持ちますが、固く握りすぎないように」と彼女は言う。 「片足跳びでも両足跳びでも、着地時は膝を柔らかく。脚が伸びてはいけません。」

それよりも、ジャンプのたびに着地時の衝撃が脚から膝関節へ伝わらないように、膝を曲げておけばよいとのことだ。 また、マシューズ氏によれば、誤って高く飛びすぎる人も多いという。

「指の付け根の膨らみから着地しながら、毎回3cmくらい飛ぶだけでいいんです。 こうすれば運動効率が高まって、関節を守ることにもつながります。縄跳びを長く続けられますよ。」

ジャンプの高さを抑えれば、着地時の衝撃も緩和できる。 また、はじめのうちは体にやさしく、無理をしないことが大切だとマンスール氏は強調する。

「最初は60秒か、60回だけに留めておきましょう。 それから、久しぶりに縄跳びをするのなら、ロープが脚に掛かって思うようにいかなくても大丈夫」と彼女は言う。それでも、すぐにまた要領をつかめるようになるそうだ。