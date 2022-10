縄跳びを毎日続けるメリットは？

縄跳びは、子どもだけのものではない。 さまざまな効果がある縄跳びは、ウォームアップに用いられることが多く、トレーニングの主役になることもある。

ISSA(国際スポーツ科学連盟)の認定パーソナルトレーナーのマイク・マシューズ氏(『Muscle for Life: Get Lean, Strong, and Healthy at Any Age!』の著者)よれば、縄跳びは、ほぼすべてのトレーニングルーティンに、シームレスに組み込めるという。

「ゆっくりとした一定のペースで縄跳びをすれば、負荷の低い安定した有酸素運動になります。HIITトレーニングのようなスタイルで負荷を高めたければ、膝を高く上げるか、二重跳びをするといったテクニックを用いればいいでしょう。 また、時間の余裕がなくて効果的な全身運動をしたい方には、まさに理想的なエクササイズです」とマシューズは語る。

ロープを跳ぶ反復運動を行えば、心拍数が高まり、両腕と両脚の筋肉が活動し、カロリーを消費できるうえに、湧き上がるような楽しさが感じられることもある。 縄跳びを楽しいと感じられれば、長続きする可能性も高まるだろう。 2020年に『Frontiers in Psychology』誌に発表された研究では、人は何らかの身体活動を楽しく刺激的だと思えば、頻繁に取り組む意欲が湧くことが判明している。

また、縄跳びは年齢を問わず安全に行える運動だ。 2018年に『Sports Medicine』で発表された、9つの研究を統合したメタアナリシスによれば、縄跳びを用いたトレーニングセッションを最大週3回行うことで(1度のセッションでは1セット10回の縄跳びを合計3セット、セット後に60秒の休憩を取りながら行う)、50歳以上の成人の筋力を高められるという。 ただし、被験者には、運動の妨げとなり得る症状がなかったことに留意が必要だ。 縄跳びで思うような運動効果を得られるかどうかについては、あらかじめ医師の判断を仰ぐようにしよう。