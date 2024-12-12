3 beneficios del running con apoyo en el antepié

Los tres tipos de patrones de pisada más comunes en el running son: con apoyo en el antepié, en el mediopié y en la parte trasera del pie. Si corres con apoyo en el antepié, lo primero que toca el suelo es el metatarso. Además, esto implica que elevas tu peso del suelo apoyándote en el metatarso y los dedos para seguir corriendo. Por otro lado, las personas que pisan con el mediopié apoyan primero el centro del pie y después el antepié para, por último, despegar apoyando los dedos. Quienes pisan con la parte trasera del pie al correr apoyan el talón, luego el mediopié y en último lugar los dedos para impulsarse.

En las investigaciones se han obtenido distintas conclusiones acerca de las ventajas del running con apoyo en el antepié para la prevención de lesiones y la mejora del rendimiento deportivo. Sin embargo, es una técnica recomendable para cualquier persona que practique running. "De esta forma, puedes ver la respuesta de tu anatomía única", afirma la coach de fitness Lauren Chante, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento, con grado y máster en Ciencias.