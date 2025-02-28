El ejercicio cardiovascular, también llamado cardio, es cualquier tipo de ejercicio que aumente la frecuencia cardiaca. Existen multitud de ejercicios de cardio, desde pasear con el perro hasta entrenar para un triatlón. En este grupo se incluye también el running que, aunque es uno de los tipos de ejercicios de cardio más populares, no es adecuado para todo el mundo.

El running es un ejercicio de alto impacto: como los dos pies están en el aire al mismo tiempo, el impacto al tocar el suelo es mayor que al caminar, por ejemplo. La actividad física de alto impacto no tiene por qué ser mala, pero a algunas personas pueden venirle bien hacer movimientos de menor impacto o combinar ejercicios de alto y bajo impacto.

"El running es un gran ejercicio de cardio, pero no es la única forma de poner a prueba tu sistema cardiovascular", afirma Aine Thomas, entrenadora personal de The Edge Fitness Clubs, certificada por la National Academy of Sports Medicine (NASM). "Los movimientos de alta intensidad, bajo impacto y cuerpo entero pueden elevar el ritmo cardíaco, mejorar la resistencia y desarrollar la fuerza, todo ello sin necesidad de correr".