8 ejercicios de calentamiento para prepararte para tu entrenamiento

«El calentamiento antes de un entrenamiento ayuda a todos los aspectos del cuerpo, desde los músculos y las articulaciones hasta los pulmones, e incluso prepara el sistema nervioso para el movimiento», afirma Hanna Kearney, fisioterapeuta y doctora en fisioterapia. «El calentamiento sienta las bases para el entrenamiento, tanto si se trata de cardio, de fuerza o de movimientos funcionales».

Desde el punto de vista fisiológico, el calentamiento, especialmente si incluye ejercicios dinámicos (activos), aumenta la temperatura muscular, mejora la elasticidad y reduce la rigidez. Las investigaciones sugieren que los músculos más calientes están menos rígidos y mejor preparados para el movimiento, lo que se relaciona con un mejor rendimiento y un menor riesgo de lesiones.

El calentamiento también aumenta el flujo sanguíneo rico en oxígeno a los músculos que se van a trabajar, lo que ayuda al cuerpo (y a la mente) a prepararse para un movimiento de mayor intensidad, afirma Joey Masri, fisioterapeuta, doctor en fisioterapia, especialista en cirugía ortopédica y especialista certificado en fuerza y acondicionamiento.