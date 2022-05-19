Cómo prevenir la fascitis plantar

Miniclase de biología: la fascia plantar es un ligamento fuerte en el centro del pie que soporta el arco. Sufre miles de estiramientos diarios cuando corres y caminas, y es muy resistente, dentro de unos límites, afirma Ian Klein, especialista en Fisiología del Ejercicio, entrenamiento funcional y prevención de lesiones de la Universidad de Ohio. Ojo: dentro de unos límites. Un esfuerzo excesivo (entrenar demasiado, aumentar la distancia de repente o no tener días de recuperación) puede estirar demasiado el tejido, según Kate VanDamme, fisioterapeuta y traumatóloga clínica en el centro Langone Health Sports Performance Center de la Universidad de Nueva York. Si se supera el límite, puede inflamarse y rasgarse, sostiene Klein.

No es un simple problema de principiantes. Klein explica que la fascitis plantar puede afectar a runners con experiencia que se han esforzado demasiado. Las molestias biomecánicas, como el acortamiento de los músculos de la pantorrilla (por no estirar) o una opresión en el dedo gordo del pie (por apoyarlo fuerte al correr) que comprima la fascia plantar, pueden contribuir al problema, añade VanDamme. Si tienes pies planos o los puentes altos y estás de pie todo el día en el trabajo o llevas tacones a menudo, el riesgo aumenta, afirma la fisioterapeuta.