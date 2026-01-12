¿Hacer running es bueno para ti?

En lo que respecta a la longevidad, correr puede ser una de las formas más eficaces de hacer ejercicio. Un estudio ampliamente citado de 2017 publicado en Progress in Cardiovascular Diseases descubrió que los runners tienen un riesgo considerablemente menor de muerte prematura y tienden a vivir unos tres años más que quienes no corren.

Es probable que este beneficio esté relacionado con los efectos del running sobre distintos factores de riesgo de las enfermedades crónicas, como las enfermedades cardíacas, la diabetes de tipo 2 y algunos cánceres. Correr como parte de una rutina de entrenamiento constante mejora la salud cardiovascular, aumenta el VO₂ máximo y ayuda a reducir la frecuencia cardíaca en reposo.

Cabe destacar que no es necesario correr todos los días. Un metaanálisis de 2020 publicado en el British Journal of Sports Medicine reveló que correr solo una vez a la semana se asociaba con unas reducciones considerables de la mortalidad en general.

«La buena noticia es que se pueden apreciar las ventajas para la salud a cualquier edad cuando se trata de mejorar la esperanza de vida haciendo un ejercicio como el running», afirma Neel Anand, médico y profesor de cirugía ortopédica en Cedars-Sinai. «Si buscas una manera de cuidar tu salud y vivir más tiempo, empieza a moverte».