¿La natación es un buen ejercicio?

Incluso si la natación no es tu entrenamiento habitual, los entrenamientos en el agua pueden desafiar a tu cuerpo de nuevas maneras, lo que resulta clave para mejorar el rendimiento en todos los deportes.

Por ejemplo, los corredores que salen a la carretera la mayoría de los días de la semana no solo pueden dar un respiro a sus articulaciones en la piscina, sino que la resistencia del agua ayuda a fortalecer los músculos que, de otro modo, podrían descuidar, explica Levine. A menudo recomienda a sus pacientes que corren que complementen sus rutinas con al menos un día en el agua. Por ejemplo, prueba a nadar y a correr en aguas profundas, también conocido como aqua jogging (correr en agua lo suficientemente profunda como para que los pies no toquen el fondo). El aqua jogging, por ejemplo, puede ayudar a los runners a mantener su forma física sin ejercer presión sobre las articulaciones, según un artículo de 2012 publicado en The Physician and Sportsmedicine.

"Correr en aguas profundas y avanzar contra la resistencia del agua es una forma eficaz de fortalecer los músculos que se necesitan durante una carrera, especialmente para ese último impulso hacia la línea de meta", afirma Levine.

La natación es también una gran opción de entrenamiento cruzado para los ciclistas, los entusiastas del yoga, los levantadores de pesas y los marchadores. Puede cambiar los músculos que se utilizan, a la vez que disminuye la tensión de las articulaciones.

Además, la natación ayuda a trabajar los músculos de forma alargada, "lo que resulta muy útil para los ciclistas que pasan horas en una posición flexionada que acorta los músculos de la cadera", afirma Levine. También supone un beneficio para los levantadores de pesas, que suelen tener los músculos más tensos y contraídos, dijo.

Texto: Lauren Bedosky