Los beneficios de un torso fuerte para el rendimiento

Cómo trabajar para mejorar el torso

Seguramente te han contado que hacer abdominales sin parar no es la mejor manera para fortalecer el torso, ya que según Falsone: "No se suelen hacer correctamente y, aunque se hagan bien, no son beneficiosos para la columna vertebral".



Los ejercicios de todo el cuerpo, concretamente los unilaterales (con una pierna o un brazo), son los mejores. "Las zancadas, en particular, si las haces sujetando una mancuerna con una mano, activan los músculos abdominales", afirma Falsone. "Incluso un curl de bíceps con un solo brazo ya conlleva una cierta rotación que tu cuerpo debe estabilizar". Busca un programa de entrenamiento que incluya ejercicios unilaterales de forma regular.



Pero eso no es todo. Un entrenamiento centrado en el torso puede marcar la diferencia. Según Chaudhari, una buena manera de empezar consiste en dedicar 5 o 10 minutos al abdomen de tres a cinco veces a la semana. Para Chaudhari, "la mayoría de las personas no tienen suficiente fuerza abdominal, por lo que solo unos minutos a la semana serían de gran ayuda". Si ya dispones de esa deseada fuerza abdominal o si esta práctica empieza a parecerte sencilla, dedícale el doble de tiempo.



Empieza con la postura del perro-pájaro. Ponte de rodillas y eleva un brazo y la pierna del lado opuesto, hasta que ambos queden paralelos al suelo. Aguanta la postura durante un minuto. También puedes hacer el bicho muerto: túmbate boca arriba en la postura de la mesa. Eleva un brazo y la pierna del lado opuesto hasta que queden cerca del suelo pero sin tocarlo. A continuación, cambia de lado y continúa alternando. Además, puedes hacer planchas, planchas laterales, curl de piernas con una pelota de estabilidad y despliegue abdominal con rodillo.



Aunque no veas resultados inmediatos, deberías empezar a notarlos pronto. Así, mejorarás tus entrenamientos, la intensidad y la movilidad completamente.