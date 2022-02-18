Los 5 principales beneficios de la natación

Muchos deportes de contacto populares y actividades deportivas individuales conllevan cierto riesgo de lesiones musculoesqueléticas debido al impacto. Puede tratarse de contacto con asfalto, otros jugadores o equipamiento que puede provocar contusiones, fracturas en los huesos o incluso lesiones más graves. En este aspecto, la natación proporciona un entorno más seguro para hacer ejercicio.

La probabilidad de que se den este tipo de lesiones en natación es reducida, ya que moverse dentro del agua se considera un ejercicio de bajo impacto debido a que se reduce el efecto del peso corporal al flotar, según un estudio de 2015 publicado en el Journal of Exercise Rehabilitation.

Pero la natación no es un deporte sin riesgos. Dependiendo de la intensidad con la que nades, puedes sufrir tendinitis en los bíceps o desgarros en los manguitos rotadores. Además de las lesiones, hay otro riesgo cuando nadas en una piscina.



Por ejemplo, un informe de 2014 publicado en el boletín de la Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que practicar natación en piscinas y otras instalaciones de agua recreativas conlleva los riesgos de ahogamiento o exposición a enfermedades contagiosas, también llamadas infecciosas, que se pueden propagar de una persona a otra a través de la sangre, fluidos corporales o agentes patógenos en el aire.

¿La parte buena? Los autores del informe añadieron que las rigurosas medidas de seguridad de las piscinas y spas pueden reducir estos riesgos considerablemente.