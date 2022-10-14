Cómo jugar al voleibol según los profesionales
Deportes y actividades
¿Siempre has querido jugar al voleibol pero no sabes por dónde empezar? Dos jugadoras veteranas nos enseñan los conceptos básicos de este deporte.
Al practicar un deporte por primera vez, entender las reglas del mismo es imprescindible. Esto también es fundamental para aprender a jugar al voleibol. Hemos acudido a profesionales del voleibol para pedirles consejo y ayudarte. A continuación, te mostramos cinco consejos de voleibol para principiantes.
Aprende los conceptos básicos de este deporte
La regla más importante de todas es que la pelota no debe tocar el suelo en tu lado de la red. Hablamos con Hailey Harward, jugadora profesional de voleibol de playa y dos veces ganadora del torneo de la NCAA, la mayor y más importante asociación deportiva universitaria estadounidense. Nos explica que en cada lado se puede tocar la pelota tres veces antes de lanzarla al otro lado de la red.
Belén Castillo, exjugadora de voleibol en la Universidad de California (Berkeley, EE. UU.) y jugadora de voleibol de playa en la Universidad del Sur de California (que se unirá al circuito profesional en verano de 2023), añade que los jugadores no pueden tocar la pelota dos veces seguidas y la pelota debe tocar el suelo dentro de las líneas que delimitan el campo del equipo contrario para marcar un punto.
En cuanto al número de jugadores en el campo, depende de si el partido es de voleibol o voleibol de playa. En el voleibol, hay seis jugadores en cada equipo.
Para el voleibol de playa se necesitan habilidades parecidas, pero el campo es distinto. Harward indica que juegan dos contra dos y el campo es más pequeño en comparación con una cancha de voleibol.
El sistema de puntos también varía. Para los partidos de voleibol, normalmente gana el mejor de cinco sets. Si los equipos empatan (con cada equipo ganando dos sets), después del cuarto, el quinto set se juega a 15 puntos.
En el voleibol de playa, los partidos se juegan a 21 puntos en lugar de a 25. Gana el mejor de tres sets y el tercero se juega a 15 puntos. Además, añade que los equipos cambian de lado cada siete puntos en el voleibol de playa para garantizar un juego justo debido a las inclemencias del tiempo, como el viento o el sol.
Practica los movimientos
En el voleibol, hay varias formas de golpear la pelota. Si eres principiante, Harward explica que hay dos movimientos fundamentales que debes aprender y practicar: los saques y los pases.
Cada jugada del voleibol comienza con un saque, y hay varias formas de hacerlo. Harward indica que la manera más adecuada para principiantes es el saque por abajo, que consiste en sostener la pelota frente a ti y golpearla con el puño cerrado desde abajo para lanzarla por encima de la red.
Sobre cómo hacer pases, Harward explica que, tal y como sugiere el nombre, los pases implican pasar la pelota a un compañero de equipo. Hay que visualizar hacia dónde se dirige la pelota. Después, el primer paso es mover el cuerpo y dirigirlo hacia donde vaya esta. Mientras haces esto, tienes que sacar los brazos por delante del cuerpo y ponerlos de manera que la pelota llegue a tus brazos y se vaya en el ángulo que hayas elegido.
Castillo recomienda practicar contra una pared para coger el tranquillo de los pases. Practica para acostumbrarte a usar los brazos como una plataforma y pasa la pelota a la pared. Una vez que domines este aspecto, pon un poco de celo en la pared e intenta lanzar la pelota y darle para mejorar tu puntería. Imagina que tus brazos son una tabla de madera que debes colocar con un ángulo que dirija la pelota donde tú quieres.
Conoce las diferentes posiciones
Para aprender a jugar, es importante entender la función de cada posición en el campo.
En primer lugar, están los líberos. Es una posición que requiere una especialidad. Suelen llevar una camiseta de color diferente a las demás, lo que les permite cambiarse con otro compañero u otra compañera cuando quieran, pero siempre juegan en la fila de atrás. Se les suele adjudicar la función de pasador y de defensa en el campo. Tienen un gran control de la pelota.
Después, están los rematadores externos y los rematadores centrales. Haward indica que los rematadores externos juegan en la primera fila. Suelen ser los principales bloqueadores y rematadores, pero también pueden jugar en la fila de atrás. Por otro lado, los rematadores centrales son los principales bloqueadores del centro del campo.
Los colocadores también son importantes en los partidos de voleibol. Su figura es parecida a la del mariscal de campo, según nos cuenta Harward. En la mayoría de las ocasiones, son quienes indican a los rematadores qué jugadas deben hacer, y además suelen ser los segundos del equipo en tocar la pelota, a no ser que pidan ayuda.
Usa la fuerza del core
Aunque se usen mucho los brazos al jugar al voleibol, el secreto para jugar mejor es fortalecer el core. Según explica Castillo, mucha gente piensa que la clave para golpear fuerte la pelota es la fuerza de los brazos, pero el secreto para hacer buenos tiros se encuentra en el core y los abdominales.
La fuerza del core es clave para la estabilidad, que se pone a prueba al jugar al voleibol debido a la necesidad de moverse rápidamente y con potencia para evitar que la pelota toque el suelo. Castillo señala que el core es una de las partes más importantes del cuerpo en el voleibol, ya que es clave para la estabilidad.
Comunícate todo lo que puedas con tu equipo
Por último, recuerda que el voleibol es un deporte en equipo. La comunicación constante es fundamental para tener éxito en este deporte. Castillo indica que, una vez que estés jugando, debes asegurarte de hablar con tus compañeros y compañeras. Los mejores equipos tienen la comunicación como prioridad y se comunican constantemente para dejar claro qué van a hacer, evitar confusiones y trabajar con cohesión.
Lo más importante es divertirse. Puede ser un poco agobiante empezar un deporte, pero el rendimiento mejora cuando disfrutas a la vez que te concentras. Uno de los mejores aspectos del voleibol es que es un deporte en equipo. Es increíble poder compartir los triunfos de competir y aprender con tus amigos y amigas.
Texto: Jessica Estrada