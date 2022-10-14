Cómo jugar al voleibol según los profesionales

La regla más importante de todas es que la pelota no debe tocar el suelo en tu lado de la red. Hablamos con Hailey Harward, jugadora profesional de voleibol de playa y dos veces ganadora del torneo de la NCAA, la mayor y más importante asociación deportiva universitaria estadounidense. Nos explica que en cada lado se puede tocar la pelota tres veces antes de lanzarla al otro lado de la red.

Belén Castillo, exjugadora de voleibol en la Universidad de California (Berkeley, EE. UU.) y jugadora de voleibol de playa en la Universidad del Sur de California (que se unirá al circuito profesional en verano de 2023), añade que los jugadores no pueden tocar la pelota dos veces seguidas y la pelota debe tocar el suelo dentro de las líneas que delimitan el campo del equipo contrario para marcar un punto.

En cuanto al número de jugadores en el campo, depende de si el partido es de voleibol o voleibol de playa. En el voleibol, hay seis jugadores en cada equipo.

Para el voleibol de playa se necesitan habilidades parecidas, pero el campo es distinto. Harward indica que juegan dos contra dos y el campo es más pequeño en comparación con una cancha de voleibol.

El sistema de puntos también varía. Para los partidos de voleibol, normalmente gana el mejor de cinco sets. Si los equipos empatan (con cada equipo ganando dos sets), después del cuarto, el quinto set se juega a 15 puntos.

En el voleibol de playa, los partidos se juegan a 21 puntos en lugar de a 25. Gana el mejor de tres sets y el tercero se juega a 15 puntos. Además, añade que los equipos cambian de lado cada siete puntos en el voleibol de playa para garantizar un juego justo debido a las inclemencias del tiempo, como el viento o el sol.