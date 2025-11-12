10 entrenamientos de cardio en casa sencillos y sin equipamiento

Beau Burgau, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento y fundador de Grit Training, recomienda combinar los movimientos que se enumeran a continuación en un circuito de HIIT (entrenamiento de intervalos de alta intensidad) para sacarles el máximo partido.

Calder afirma que el HIIT permite aprovechar mejor el tiempo que el cardio de ritmo constante. "Te permite quemar más calorías en menos tiempo", dice. "Esto resulta útil para personas que no tienen tiempo para entrenamientos más largos o que simplemente no los disfrutan. El entrenamiento de intervalos de alta intensidad también es una forma excelente de aumentar la capacidad aeróbica, que es la cantidad máxima de oxígeno que el cuerpo puede manejar en un momento determinado. Básicamente, es una forma de medir el nivel de eficiencia del cuerpo en el uso del oxígeno".

Sin embargo, para sacar partido a estos movimientos, debes asegurarte de que estás haciendo el esfuerzo adecuado. Esto puede ser complicado, y Burgau recomienda utilizar una métrica llamada tasa de esfuerzo percibido (RPE) para calcular el esfuerzo real. El RPE se mide en una escala del 1 al 10, donde 1 es el esfuerzo mínimo y 10 el esfuerzo máximo, explica Burgau.

"Además de ser una de las formas más eficaces de medir la intensidad del ejercicio, no requiere ningún equipamiento. Solo hay que escuchar al cuerpo", dice. Añade que la "prueba de la conversación" puede ser una buena forma de encontrar en qué lugar de la escala te encuentras.

"Si puedes llevar una conversación fácilmente, probablemente estés entre 1 y 3. Si puedes hablar pero necesitas hacer pausas para recuperar el aliento, probablemente estés entre 3 y 5. Si estás completamente sin aliento y no puedes seguir hablando, probablemente estés entre 7 y 10".

En función de tu condición física, Burgau recomienda seleccionar entre cinco y ocho de los siguientes movimientos y realizarlos de manera consecutiva entre 30 y 60 segundos cada uno. Cuando termines de hacer todos los movimientos, descansa entre 30 y 60 segundos y repite dos veces más hasta completar tres rondas.

A continuación, te dejamos los 10 ejercicios de cardio que Burgau recomienda combinar en un entrenamiento.