10 entrenamientos de cardio en casa sencillos y sin equipamiento

El cardio puede ser un tema polémico. Sin embargo, sea cual sea tu posición, desarrollar una resistencia cardiovascular tiene incontables ventajas para la salud.

"Mejora el estado de ánimo, ayuda a dormir mejor, reduce la presión arterial y el colesterol y ayuda a mantener un peso corporal saludable", afirma Cedrina Calder, doctora certificada de medicina preventiva, experta en salud y profesional de fitness afincada en Nashville, Tennessee (EE. UU).

El U.S. Department of Health and Human Services (el departamento de salud y recursos humanos estadounidense) recomienda que las personas adultas dediquen al menos 150 minutos a la actividad aeróbica de intensidad moderada (por ejemplo, una caminata a buen ritmo) y 75 minutos a la actividad aeróbica de alta intensidad (como correr) a la semana. Para ello, no hace falta disponer de mucha equipación. De hecho, técnicamente no necesitas nada.

Tampoco tienes que recorrer muchos kilómetros en bici ni correr durante una eternidad para hacer un buen entrenamiento. Hay muchos entrenamientos de cardio sencillos que puedes hacer desde la comodidad de tu hogar y que harán que tu pulso se acelere. Antes de empezar, echa un vistazo a esta información de expertos sobre cómo sudar con tu entrenamiento en casa.

