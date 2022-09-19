Cómo calentar antes de hacer running según los expertos

Morris comenta que, aunque correr se considera un ejercicio quemador para el tren inferior, en realidad es un entrenamiento de todo el cuerpo. Además, los músculos del core ofrecen estabilidad para ayudarte a mantener el equilibrio.

Por ello, recomienda hacer un calentamiento dinámico que incluya la imitación de los movimientos que se van a realizar. En el caso del running, sería correr a trote, por ejemplo, o mover la pelvis, las piernas, los glúteos y el core.

Esto puede incluir:

10 balanceos lentos hacia adelante y hacia atrás con cada pierna

10 sentadillas o sentadillas con salto

Movimientos laterales, como 10 sentadillas cruzadas o 10 zancadas laterales

Dos o tres ejercicios del core con movimiento, como la plancha con paso, los limpiaparabrisas o la escalada

¿Quieres probar otro más? El ejercicio nórdico para isquiotibiales. Según una investigación publicada en un número de 2019 de la revista British Journal of Sports Medicine, que analizó a casi 8.500 atletas y las estrategias para la prevención de lesiones, este ejercicio en particular reduce a la mitad la incidencia de lesiones en los isquiotibiales.

La investigadora principal de ese estudio, el fisioterapeuta afincado en Irlanda Nicol van Dyk, explica que el movimiento es sencillo y puede hacerse en cualquier lugar, siempre que los pies estén sujetos y te puedas arrodillar cómodamente.

Te contamos cómo hacerlo:

Comienza en una posición de rodillas con ambos tobillos sujetos. Para ello, mete los pies debajo de una barra, por ejemplo, o pide a otra persona que te los sujete. A continuación, inclínate hacia delante lo más lentamente que puedas manteniendo la espalda recta y los brazos junto al cuerpo, normalmente con las muñecas cruzadas delante del pecho. Cuando no puedas resistir más, cae hacia delante de forma controlada y apoya las manos en el suelo.

Van Dyk explica que, aunque muchos factores influyen en el rendimiento de una sesión de running, los isquiotibiales tienen una gran importancia en la calidad del entrenamiento. Afirma que dedicar unos minutos a hacer un ejercicio como este puede reducir las lesiones, y ese es justo el objetivo del calentamiento.

Otra opción es incorporar un rodillo de masaje al calentamiento. En las investigaciones se sugiere que un rodillo de masaje puede aumentar el flujo sanguíneo de los músculos, mejorar el rango de movimiento y reducir la inflamación. La clave del rodillo de masaje es utilizarlo antes del ejercicio para aprovechar todos estos beneficios.