Todo lo que necesitas saber sobre el salto con sentadilla

Si buscas un único ejercicio que ofrezca múltiples beneficios, prueba las sentadillas con salto.

Tara Allen, entrenadora personal certificada por la ACE (American Council on Exercise) y coach de salud y nutrición, comenta que añadir este ejercicio de entrenamiento de fuerza con peso corporal a tu rutina fortalece los músculos esqueléticos y los del corazón. La experta suele recomendar este ejercicio sin equipamiento para sesiones de HIIT o para entrenar si estás de viaje.

Te contamos todo lo que debes saber para perfeccionar las sentadillas con salto.