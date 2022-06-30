Cómo crear masa muscular

Una vez sepas cuál es tu repetición máxima en cada ejercicio o grupo muscular principal, podrás elegir los ejercicios que quieres incluir en tu entrenamiento para diseñar tu programa para aumentar músculo con las directrices de NASM. La cantidad de ejercicios que elijas depende de tu acondicionamiento físico, pero la organización recomienda hacer entre 2 y 4 ejercicios en cada parte del cuerpo si quieres aumentar el tamaño del músculo.



Por ejemplo, si tu objetivo es ganar músculo en el tren superior, podrías empezar con 3 series de 6 repeticiones de estos ejercicios:

Press de pecho

Aperturas de pecho

Flexiones

Polea al pecho

Dominadas

Press de hombros

Elevaciones laterales

Este programa de entrenamiento cumple las recomendaciones para aumentar el tamaño de los músculos (hipertrofia) del pecho, la espalda y los hombros. Cuando vayas ganando fuerza, añade primero repeticiones (hasta un máximo de 12) y, después, series (hasta un máximo de 6).



También tendrás que decidir con qué frecuencia quieres entrenar. Las investigaciones han demostrado que el volumen de entrenamiento general es más importante que la frecuencia. El volumen de entrenamiento es la combinación de la carga de trabajo en las series, las repeticiones y el nivel de intensidad o resistencia.



Aunque el volumen de entrenamiento total es importante, se han publicado estudios que sugieren que entrenar con más frecuencia (más de 3 veces por semana) puede favorecer ligeramente la hipertrofia muscular.



El factor más importante a la hora de configurar el mejor plan de entrenamiento de peso es establecer un tiempo de recuperación adecuado. Para crear masa muscular es necesario que la tasa de descomposición de las proteínas musculares (MPB, por sus siglas en inglés) sea menor que la tasa de síntesis de las proteínas musculares (MPS, por sus siglas en ingles).



La descomposición de las proteínas musculares se produce durante el entrenamiento, cuando las fibras musculares se cargan y se dañan. La síntesis de las proteínas musculares ocurre durante la recuperación. En esta fase, las fibras musculares se reconstruyen con la ayuda de los aminoácidos, que son los cimientos de las proteínas. Sin la recuperación adecuada, esta fase no se puede realizar de forma efectiva. Además, para sacarle el máximo partido a esta fase, también debes llevar una dieta adecuada.