5 beneficios de estirar diariamente según los expertos

Miller explica que el estiramiento dinámico consiste en realizar movimientos con una amplitud total de movimiento estirando tanto las articulaciones como los ligamentos sin adoptar una postura específica.

"Como con cualquier otro tipo de ejercicio, deberás buscar una amplitud total de movimiento al realizar estiramientos dinámicos, y con el tiempo podrás estirarte más", afirma Miller.

Añade que, mientras que una persona más habituada puede sentirse cómoda estirando con una amplitud de movimiento media o total nada más empezar, otras pueden optar por limitar la amplitud de movimiento y hacer estiramientos de bajo impacto para reducir la presión en las articulaciones sometidas a cargas. Por ejemplo, un estiramiento de bajo impacto apto para principiantes podría consistir en saltos de tijera, pero sin saltar. En vez de dar saltos, lleva los pies a los lados al tiempo que subes y bajas los brazos con una amplitud que te resulte cómoda.

Miller también añade que estirar las articulaciones puede ayudar a prepararlas (o lubricarlas) para el entrenamiento, pero hay que tener en cuenta que no todas las articulaciones funcionan igual. "Algunas de ellas favorecen la movilidad, como las articulaciones sinoviales esferoideas de los hombros (o articulación glenohumeral) y de la cadera, mientras que otras favorecen la estabilidad y el movimiento en un solo plano, como el codo o la rodilla".

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"Al realizar estiramientos dinámicos, estarás practicando el método de entrenamiento denominado especificidad, que prepara los músculos, articulaciones y ligamentos para los ejercicios enfocados en esas mismas zonas", añade. "Como los músculos están fríos antes de hacer ejercicio, es recomendable realizar estiramientos dinámicos para prevenir desgarros".

Otra razón por la que los estiramientos dinámicos se suelen hacer antes de practicar ejercicio es debido a que aumentan la temperatura corporal, según afirma Keri Gans, dietista y nutricionista y profesora de yoga con certificación en vinyasa. "Algunos ejemplos de estiramientos dinámicos pueden ser andar dando zancadas, los giros de torso en movimiento, la postura del gato-vaca o hacer círculos con los brazos", añade ella.

"Los estiramientos estáticos consisten en mantener un estiramiento durante un periodo de tiempo (normalmente entre 10 y 30 segundos), y deben realizarse, sobre todo, para la recuperación", asegura Gans. "Estos estiramientos se suelen hacer cuando el cuerpo ya ha entrado en calor", indica Gans.

Algunos ejemplos de estiramientos estáticos pueden ser tumbarse bocarriba levantando una pierna con una cinta rodeando el metatarso, o también la postura anjaneyasana (zancada baja) o la postura del niño extendido.