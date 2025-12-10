Si no tienes mucho tiempo, es normal que quieras aprovechar al máximo tus entrenamientos. La Asociación Estadounidense del Corazón recomienda a las personas adultas hacer al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada y 2 días de entrenamiento de fuerza. Pero Betina dice que no hay por qué elegir entre el cardio y la fuerza.

Consejo: Según los CDC, sabrás que estás realizando actividad de intensidad moderada cuando tu ritmo cardíaco se eleve y comiences a sudar. También deberías ser capaz de hablar, pero no de cantar la letra de tu canción favorita.

Como ejemplo de entrenamiento semanal, las actividades de intensidad moderada pueden ir desde caminar a paso ligero hasta jardinería, tenis o ciclismo.

En definitiva, una rutina de entrenamiento adecuada debería incluir una combinación de cardio y entrenamiento de fuerza para disfrutar de lo mejor de ambos mundos. Según Betina, no hay un método universal, pero aconseja que todo el mundo haga algún tipo de entrenamiento de fuerza o resistencia al menos 3 veces a la semana durante 20 o 30 minutos. En concreto, cualquier ejercicio de levantamiento de peso que genere un esfuerzo de un 7 o más en una escala del 1 al 10.

En cuanto al cardio, Betina afirma que todas las personas deberían moverse más, sobre todo si trabajan sentadas. "Si tu trabajo es sedentario, te recomiendo que hagas algún tipo de cardio adicional 2 o 3 días a la semana, además del entrenamiento de fuerza", explica. "Puede ser algo tan sencillo como dar un paseo de 30 minutos".