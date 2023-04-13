Especialistas explican por qué hay que incluir ejercicios de movilidad de hombros en los calentamientos

A veces se pasa por alto la movilidad de hombros. Al fin y al cabo, cuando los hombros funcionan como deben, nos ayudan desde en el running hasta en el levantamiento de pesas. Si tienes problemas de movilidad en el hombro, puede resultar complicado hacer tareas del día a día que normalmente son muy sencillas.

Brian Lee, médico especializado en codos y hombros en el Cedars-Sinai Kerlan-Jobe Institute de Los Ángeles (California, EE. UU.) y asistente de ortopedia en el PGA Tour, afirma que el hombro es la articulación principal con más movilidad de todo el cuerpo y, por ello, el cuerpo lo necesita para funcionar correctamente.

La movilidad de hombros es tan importante que la comunidad experta recomienda incluir ejercicios de movilidad de hombros en las rutinas de calentamiento que solamos realizar. ¿Por qué son tan importantes los ejercicios de movilidad de hombros? A continuación te explicamos todo lo que necesitas saber.