Rutinas de calentamiento para día de piernas que debes probar aprobadas por entrenadores

Aumentar la temperatura del core

Movilizar las articulaciones

Activar los glúteos y el core

Ensayar los patrones de movimiento del día de entrenamiento de piernas

El día que toca entrenar las piernas puede entusiasmarte o darte miedo, pero seguramente siempre empieza igual: quieres empezar lo antes posible con los ejercicios que has elegido. Sin embargo, conviene hacer el esfuerzo de calentar primero: no solo la sesión será más eficaz, sino que tendrás menos riesgo de lesionarte y conectarás la mente y el cuerpo para el entrenamiento.

"Un buen calentamiento pone el líquido sinovial en movimiento en las rodillas y las caderas. Esto es beneficioso para la forma de movers y despierta el sistema nervioso", explica Reda Elmardi, CSCS, entrenador de fuerza y acondicionamiento en Nueva York. "Tu cerebro activa la conectividad con el tren inferior y toda la sesión sale mejor".

A continuación, te mostramos algunos beneficios clave como estos, junto con una rutina de calentamiento para el día de entrenamiento de piernas.