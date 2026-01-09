Rutinas de calentamiento para día de piernas que debes probar aprobadas por entrenadores

10 ejercicios de calentamiento aprobados por profesionales para los días de piernas
Deportes y actividad
Descubre por qué el calentamiento es fundamental en los días de piernas, cómo aumenta el beneficio conseguido, cómo previene lesiones y qué ejercicios aprobados por profesionales forman la rutina más eficaz.
Principios del calentamiento:
- Aumentar la temperatura del core
- Movilizar las articulaciones
- Activar los glúteos y el core
- Ensayar los patrones de movimiento del día de entrenamiento de piernas
El día que toca entrenar las piernas puede entusiasmarte o darte miedo, pero seguramente siempre empieza igual: quieres empezar lo antes posible con los ejercicios que has elegido. Sin embargo, conviene hacer el esfuerzo de calentar primero: no solo la sesión será más eficaz, sino que tendrás menos riesgo de lesionarte y conectarás la mente y el cuerpo para el entrenamiento.
"Un buen calentamiento pone el líquido sinovial en movimiento en las rodillas y las caderas. Esto es beneficioso para la forma de movers y despierta el sistema nervioso", explica Reda Elmardi, CSCS, entrenador de fuerza y acondicionamiento en Nueva York. "Tu cerebro activa la conectividad con el tren inferior y toda la sesión sale mejor".
A continuación, te mostramos algunos beneficios clave como estos, junto con una rutina de calentamiento para el día de entrenamiento de piernas.
Por qué es importante calentar el día de piernas
Un calentamiento efectivo para el día de piernas suele incluir cardio ligero y ejercicios que imitan los movimientos que realizarás en el entrenamiento. Esto proporciona un impulso de tres maneras: activa los músculos, prepara las articulaciones para el movimiento y activa el sistema nervioso.
Cómo el calentamiento mejora la activación muscular
Según una investigación publicada en Sports Medicine, el calentamiento aumenta la temperatura corporal, lo que estimula el sistema neuromuscular de forma que prepara a los atletas para las exigencias de un entrenamiento o una competición. Esto se debe a que se refuerza la conexión entre el cerebro y los músculos, lo que ha demostrado mejorar la potencia y la coordinación general.
Además, según la American Heart Association, el calentamiento aumenta el flujo sanguíneo y la temperatura corporal de forma que llegan más nutrientes y oxígeno a los músculos. Esto se traduce en una mayor flexibilidad, que aumenta la eficiencia durante el entrenamiento.
Cómo el calentamiento ayuda a las articulaciones
El líquido sinovial es un líquido espeso que se encuentra en ciertas articulaciones, como las rodillas, los hombros y las caderas. Sirve para lubricar y controlar la fricción y actúa como un amortiguador. Cuando este líquido fluye como es debido, permite movimientos suaves y una mayor amplitud de movimiento. Según Elmardi, los calentamientos pueden aumentar la cantidad de líquido en las articulaciones.
Según la Arthritis Foundation, una actividad física regular (con calentamientos incluidos) también puede favorecer la circulación de nutrientes y oxígeno hasta las articulaciones y fortalecer los músculos que las rodean. También notarás un aumento del flujo sanguíneo, una reducción de la inflamación y una mayor flexibilidad en las articulaciones.
Cómo el calentamiento prepara el sistema nervioso
Elmardi asegura que cuando haces un calentamiento antes de un entrenamiento de piernas, o de cualquier otro tipo de entrenamiento, tu sistema nervioso trabaja tanto como tus músculos y tus articulaciones. Forma parte del proceso «neuromuscular» que conecta el cerebro con los músculos para activarlos.
Elmardi también añade que los calentamientos aumentan la velocidad de las señales del sistema nervioso, lo que puede influir en la potencia y el tiempo de reacción, además de mejorar la propiocepción. La propiocepción es la toma de conciencia del cerebro sobre el movimiento y el posicionamiento del cuerpo. Si la mejoras, a menudo podrás aumentar la eficiencia del entrenamiento porque comprenderás mejor tu forma.
Movimientos recomendados por preparadores físicos que tienes que probar para calentar cuando hagas ejercicios de piernas
Tu selección de ejercicios de calentamiento debe ser similar a los que harás durante el entrenamiento, según Rocky Snyder, CSCS, entrenador de fuerza en Santa Cruz (California) y autor de la guía de entrenamiento de fuerza «Return to Center».
«Si vas a incluir sentadillas en tu rutina, deberías calentar haciendo alguna variante», afirma. «Si vas a hacer zancadas, estas también deberían estar en la rutina de calentamiento. Así prepararás al sistema nervioso, las articulaciones y los tejidos blandos (músculos, tendones, ligamentos y fascia) para esas acciones específicas». Eso no implica que tengas que ceñirte solo a esas opciones, pero, tal y como añade, trabajarlas en un calentamiento de 15 minutos sería útil.
Si vas a realizar distintos movimientos como parte de tu sesión de piernas, aquí tienes algunos que te puedes plantear.
1. Respiración diafragmática
Tomarse un momento para trabajar la respiración profunda es útil porque puede te ayuda a concentrarte en el entrenamiento que tienes por delante.
- Túmbate bocarriba con las rodillas flexionadas y la planta del pie apoyada contra el suelo.
- Coloca una mano en la parte superior del pecho y la otra bajo la caja torácica.
- Cierra los ojos e inspira lentamente por la nariz para que el estómago se expanda y se eleve la mano bajo la caja torácica. La mano del pecho no debería moverse demasiado.
- Contrae los músculos abdominales y espira el aire del diafragma con los labios fruncidos. Deberías sentir cómo desciende la mano de la caja torácica al espirar; la mano del pecho debe permanecer inmóvil.
- Repite el ejercicio. Continúa durante dos o tres minutos.
2. Cardio ligero
Incorporar algunos movimientos fáciles al principio puede ayudar a calentar todos los músculos y a prepararlos para la actividad.
Realiza tu actividad de cardio favorita durante cinco minutos. Empieza con 2 minutos de esfuerzo leve y aumenta la intensidad en los tres minutos restantes. Pero no trabajes a una intensidad tan elevada como para fatigarte o quedarte sin aliento. Opta por una intensidad de nivel 5 o 6 en una escala del 1 al 10 (1 es sentarse en el sofá y 10 un esprint a toda marcha). Entre las opciones de cardio se incluyen: caminar, trotar, remar, usar la elíptica, pedalear, saltar o usar la comba.
3. Marcha en el sitio
Estas marchas te ayudarán a mover más las caderas, algo importante para cualquier tipo de ejercicio de piernas.
- Ponte en pie con los pies separados a la anchura de la cadera y los brazos a los lados.
- Sube la rodilla derecha hasta que esté doblada en un ángulo de 90 grados y toca la rodilla con la mano izquierda.
- Mantén la columna recta, no te inclines hacia delante para tocar la rodilla.
- Vuelve a la posición inicial y repítelo con la pierna y el brazo contrarios. Realiza 20 repeticiones en total.
- Para complicar un poco el movimiento, sube más la rodilla, para tocarla con el antebrazo contrario.
4. Zancada cruzada hacia atrás
Cualquier tipo de zancada puede formar parte del calentamiento de piernas, pero la cruzada hacia atrás puede ser particularmente útil para trabajar los músculos más pequeños de la cadera, según afirma Snyder.
- Ponte de pie con los pies separados a la anchura de los hombros, con las manos en las caderas o juntas delante del pecho.
- Lleva el pie derecho hacia atrás en diagonal y baja la rodilla derecha hasta que casi toque el suelo.
- La rodilla delantera se debe doblar formando un ángulo de 90 grados aproximadamente.
- Haz fuerza con el talón izquierdo para volver a ponerte de pie.
5. El mejor estiramiento del mundo
Sí, ese es realmente el nombre de este movimiento, y Elmardi dice que el término le va como anillo al dedo porque es una completa mezcla de fuerza, equilibrio y movilidad.
- Comienza poniéndote de pie con los pies separados a la distancia de las caderas.
- Lleva la pierna derecha hacia atrás hasta que colocarte en la posición de la zancada, con la rodilla izquierda doblada en un ángulo de 90 grados.
- Inclina el torso hacia la pierna izquierda.
- Planta la mano derecha en el suelo o en un bloque y gírate hacia la pierna izquierda, con el otro brazo hacia el techo.
6. Bird dog
Con un movimiento como este, empiezas a trabajar más el tronco, lo que te proporcionará estabilidad durante los ejercicios de piernas.
- Colócate en posición de cuadrupedia con las muñecas bajo los hombros y las rodillas bajo la cadera.
- Activa el core y eleva un brazo y la pierna contraria formando una línea recta desde la parte superior de tu cabeza hasta el pie extendido.
- Mantén la cadera en paralelo al suelo.
- Mantén la postura brevemente antes de volver a colocar la mano y la rodilla en el suelo.
- Repite con la otra mano y la otra pierna. Realiza 20 repeticiones en total.
7. Puente de glúteos
Fiel a su nombre, el puente de glúteos se centra principalmente en los glúteos, cruciales para las sesiones del tren inferior, pero también hace que trabajen los músculos centrales y lumbares.
- Túmbate bocarriba con las rodillas flexionadas y la planta de los pies apoyada contra el suelo, estando estos abiertos a la anchura de la cadera.
- Activa los abdominales, empuja los pies contra el suelo y contrae los glúteos para elevar la cadera.
- Las rodillas, la cadera y los hombros deberán estar alineados cuando estés arriba.
- Baja la cadera al suelo de forma controlada. Haz de 20 a 30 repeticiones.
- Si los puentes de glúteos con peso corporal no te plantean un desafío, intenta añadir una pequeña banda de resistencia alrededor de los muslos, justo por encima de las rodillas.
8. Bicho muerto
Al igual que el ejercicio del bird dog, este trabaja los músculos más profundos del core y protege la zona lumbar, ya que, al estar en posición tumbada bocarriba, tienes más estabilidad.
- Túmbate bocarriba con los brazos extendidos hacia arriba, las rodillas flexionadas y los pies planos contra el suelo.
- Empuja la zona lumbar contra el suelo y eleva las rodillas hasta que las espinillas estén paralelas al suelo.
- Aprieta los abdominales y baja lentamente un brazo al suelo cerca de la oreja mientras que haces fuerza con la pierna contraria.
- Mantén activos los músculos del core sin separar la zona lumbar del suelo.
- Vuelve a las posición inicial y haz lo mismo con el brazo y la pierna contrarios. Realiza 20 repeticiones en total.
9. Pasos laterales con banda pequeña
Usar una banda de resistencia puede aumentar la intensidad del ejercicio y hacer que los músculos trabajen un poco más.
- Coloca una banda pequeña alrededor de los muslos (justo por encima de las rodillas) y permanece en pie con los pies abiertos al ancho de la pelvis; deberías sentir una tensión de leve a moderada en la banda.
- Baja hasta hacer una semisentadilla. Activa los músculos exteriores de los muslos y glúteos para mover el pie izquierdo a la izquierda.
- Haz lo mismo con el pie derecho para volver a quedar con los pies abiertos al ancho de la cadera. Repite el ejercicio. Da 20 pasos en cada dirección.
10. Monster walk con banda pequeña
Con una mayor resistencia, este movimiento puede ayudar a calentar los músculos utilizados para los movimientos laterales.
- Con la banda pequeña aún alrededor de los muslos, amplía la separación entre las piernas a la anchura de los hombros.
- Baja hasta hacer una semisentadilla. Activa los músculos exteriores de los muslos y glúteos para mover el pie izquierdo adelante y hacia el exterior.
- Después, mueve el pie derecho adelante y hacia el exterior. Continúa caminando hacia delante dando grandes pasos, manteniendo los pies tan separados como puedas. Da 20 pasos en total.
- Después, camina hacia atrás del mismo modo. Da 20 pasos en total.
Secuencia de calentamiento
Hacer algunos de los ejercicios anteriores como una secuencia, en lugar de hacer un movimiento durante varias repeticiones y luego pasar a otro, puede ser útil para realizar un calentamiento de hasta 10 minutos. Una secuencia fácil podría ser esta:
- Cardio ligero sin equipamiento, como saltar o trotar
- Marcha en el sitio
- El mejor estiramiento del mundo
- Bird dog
- Bicho muerto
- Puente de glúteos
Se trata de una secuencia, ya que comienzas con ejercicios de pie, luego bajas a la posición de cuadrupedia para el bird dog y terminas haciendo dos ejercicios boca arriba.
Cómo acortar el calentamiento a 5 minutos
Snyder asegura que, tanto si estás empezando a entrenar las piernas como si simplemente tienes poco tiempo, hay una forma de calentar más rápido que sigue siendo útil para preparar tu cuerpo para lo que está por venir. Sugiere «la matriz de zancadas», desarrollada por Gary Gray, que activa los músculos en todos los planos de movimiento.
La rutina consta de cinco movimientos y puedes hacer de cinco a diez repeticiones por movimiento y por pierna:
- Zancada hacia adelante, manteniendo el torso erguido.
- Zancada hacia adelante con giro, lo que implica girar el torso hacia la pierna delantera.
- Zancada lateral, manteniendo ambos pies apuntando hacia adelante.
- Zancada en ángulo, retrocediendo y formando un ángulo de 45 grados; a veces se llama zancada cruzada hacia atrás.
- Zancada hacia atrás, comenzando desde una posición de pie y dando un paso hacia atrás.
«Sigue esta secuencia para calentar bien la parte inferior del cuerpo, es muy útil si no tienes mucho tiempo», afirma Snyder.
Errores habituales en el calentamiento
Los errores que los preparadores suelen observar más a menudo en los calentamientos dedicados a las piernas son:
- Esforzarse demasiado en el cardio.
- Saltarse la activación de los glúteos.
- Realizar estiramientos estáticos antes de cargar.
- No ensayar los patrones de sentadillas/flexiones de cadera.
«Suele pensarse que cinco minutos en la bicicleta o en la cinta de correr son suficientes para calentar», dice Snyder. «Esto sería cierto si tu entrenamiento fuera montar en bicicleta o correr. La transferencia de estos ejercicios de cardio lineal es mínima cuando se trata de un entrenamiento de fuerza o de tonificación atlética. Cuanto más pueda calentar el cuerpo en las tres dimensiones, mejor preparados estarán todos los sistemas del cuerpo».
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tiempo debe durar un calentamiento dedicado a las piernas?
Según Snyder, dependerá del entrenamiento que tengas previsto. Por ejemplo, si un día vas a trabajar las piernas ligeramente, sin mucha intensidad, cinco minutos pueden ser suficientes. O puedes comenzar un entrenamiento de piernas después de hacer una sesión de cardio, lo que también acortaría el calentamiento. Pero, si tienes previsto trabajar las piernas intensamente o vas a entrenar después de haber estado sentado todo el día, te sugiere un calentamiento más largo de 15 minutos.
¿Deberías calentar de forma diferente para hacer sentadillas intensas o para entrenar ligeramente las piernas?
Sí, porque las sentadillas intensas exigirán más a tus articulaciones y tus músculos, según Elmardi. «En un día de accesorios ligeros, puedes hacer una secuencia de movilidad rápida y listo», dice. «Pero, para las sentadillas intensas, debes ir aumentando el esfuerzo lentamente con de tres a ocho series de calentamiento y usando un peso que sea menor que la carga de entrenamiento».
¿Es útil estirar antes del día en que trabajarás las piernas?
Los calentamientos que tienen cierto grado de estiramiento, como las zancadas, los bird dogs y los puentes de glúteos, son útiles porque activan los músculos que se usan durante los entrenamientos de piernas.
¿Qué calentamiento es mejor para el dolor de rodilla?
Elmardi sice que, si te duelen las rodillas, no te esfuerces. En su lugar, haz movimientos de calentamiento que sean más fáciles para las rodillas en general. Por ejemplo, haz hincapié en las zancadas hacia atrás en lugar de en las zancadas hacia adelante, ya que estas tienden a ser más fáciles de controlar. También sugiere sentadillas con step (en las que te pones en cuclillas sobre una caja o una silla) porque eliminan el «rebote» de la parte inferior del movimiento, lo que ofrece más protección para las rodillas.
Texto: Elizabeth Millard