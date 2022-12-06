Cómo empezar a levantar pesas según entrenadores

Para los principiantes, Alemar recomienda hacer pesas tres veces por semana (e ir subiendo) y evitar entrenar dos días seguidos, sobre todo si se van a hacer entrenamientos de cuerpo completo en vez de trabajar grupos musculares aislados en cada sesión.

De acuerdo con Alemar, añadir días de descanso entre cada sesión te ayudará a recuperarte mejor y a rendir al máximo en cada entrenamiento. Si no descansas los músculos, los notarás fatigados y te costará hacerlo bien.

Por otra parte, Alemar recomienda evitar entrenar los distintos grupos musculares por separado. Según explica, los principiantes progresan más al hacer programas completos con movimientos compuestos, que trabajan varios grupos musculares grandes al mismo tiempo, y ejercicios complementarios, que activan los grupos musculares más pequeños (por ejemplo, hacer rotaciones externas de hombros en el suelo para fortalecer el manguito rotador).

Henwood, por su parte, recomienda añadir los ejercicios de fuerza poco a poco en vez de empezar de golpe, ya que corres el riesgo de frustrarte. Por ejemplo, si eres un corredor de fondo y quieres completar tu rutina con un entrenamiento de fuerza, lo mejor es que añadas una sesión de fuerza a tu rutina semanal en vez de, por ejemplo, pasar de no hacer nada a entrenar cinco días a la semana. Además, deberás adaptar tu rutina de running (u otra modalidad de entrenamiento) en función de cómo te sientas. Es importante que siempre escuches a tu cuerpo.

Cuando estás empezando, según explica Alemar, debes evitar entrenar durante más de una hora, ya que la energía es limitada y los principiantes tienden a empezar con más intensidad de la que deberían. Aunque los investigadores aún no han determinado cuál es la duración de entrenamiento óptima, ten en cuenta que la mayoría de sesiones personales (y clases de fitness grupales) no suelen pasar de la hora. En resumen, entrenar durante demasiado tiempo puede comprometer la capacidad de tus músculos para recuperarse.

Alargar demasiado los entrenamientos sin una correcta recuperación crea un desequilibrio entre la fatiga provocada por el entrenamiento y la falta de descanso, lo que puede perjudicar tu rendimiento. Si no se trata en el corto plazo, este desequilibrio puede desencadenar el síndrome de sobreentrenamiento, un trastorno que reduce el rendimiento a largo plazo debido a factores estresantes derivados del entrenamiento y otras cuestiones. Algunos de los síntomas son fatiga, depresión, pérdida de motivación, insomnio y dificultad para concentrarse.

Contenido relacionado: Qué es el síndrome del sobreentrenamiento y cómo evitarlo