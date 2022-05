¿Qué es el entrenamiento de calistenia?

La calistenia es, sin duda mejor que no hacer nada si quieres ganar músculo, aunque no es la forma más eficiente para subir de volumen. Según Gillian Young Barkalow, entrenadora personal certificada por la NASM y coach de bienestar, hay formas más eficientes de conseguirlo, sobre todo si tu objetivo es el crecimiento muscular.

"Con la calistenia, siempre tienes el límite de tu peso corporal a la hora de entrenar resistencia. Puedes estimular el crecimiento muscular haciendo que los ejercicios sean más desafiantes y añadiendo repeticiones adicionales e introduciendo mejoras en tu dieta. Pero puedes llegar a un límite en tu crecimiento, porque no puedes seguir añadiendo más peso progresivamente", explica Young.

Esto no significa que no puedas producir un impacto positivo en tu composición corporal o que no puedas sudar utilizando únicamente el entrenamiento con el peso corporal (pregúntale a cualquiera que haya intentado hacer varias series consecutivas de dominadas), pero la calistenia no va a ser la mejor herramienta para todos los aspectos de tu rutina de entrenamiento. En resumen, no tengas miedo de las pesas si estás intentando ganar músculo.

