¿Qué es un rodillo de masaje y cómo se usa?

Según un metanálisis de 2019 de Frontiers in Physiology, aunque el rodillo de masaje puede ser una herramienta efectiva en tu rutina de calentamiento, no es tan útil cuando se utiliza en la recuperación después del entrenamiento.

Hay una creencia generalizada de que el rodillo de masaje contribuye a evitar la formación de ácido láctico en los músculos, lo que, supuestamente, puede acelerar la recuperación. Según nos cuenta Lynn Millar, doctora, fisioterapeuta y directora del departamento de fisioterapia de la Universidad de Winston-Salem, el problema es que no hay pruebas que respalden esta teoría.

La experta comenta: "Es sencillo: la ciencia no apoya la teoría de que utilizar el rodillo de masaje después del ejercicio altere el proceso normal de curación que forma parte del crecimiento del músculo, ni que pueda reducir el dolor para mejorar el rendimiento. La verdad es que parece que no podemos hacer demasiado para alterar ese proceso".

Entonces ¿es mejor utilizar el rodillo de masaje antes de hacer ejercicio? Pues parece que esta opción sí ofrece algunos beneficios, según nos cuenta Diana Garrett, fisioterapeuta, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento y supervisora de rehabilitación de pacientes externos en la clínica de fisioterapia Providence Saint John's Health Center's Performance Therapy.

Garrett comenta: "Como los estiramientos dinámicos (los que, al contrario de los que se realizan en el sitio, involucran un movimiento), el rodillo de masaje se puede utilizar para aumentar la amplitud de movimiento y la flexibilidad. Además, esta herramienta también activa el cuerpo y lo prepara para hacer una actividad más intensa". El rodillo no solo ofrece beneficios a nivel muscular, sino que también mejora los nervios y las articulaciones, porque el aumento del flujo sanguíneo también se nota en estas zonas.

Igual que los estiramientos dinámicos imitan la actividad que vas a hacer (como saltar antes de jugar al baloncesto o correr un poco y dar zancadas antes de hacer un esprint), Garrett recomienda utilizar el rodillo de masaje en los músculos que vas a activar. Por ejemplo, antes de correr, puedes utilizarlo en los cuádriceps, los isquiotibiales y los gemelos para activar los músculos del tren inferior que trabajan durante el running.

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