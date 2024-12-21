Ejercicios compuestos: qué son y cómo hacerlos

Enja Schenck, con un máster en Ciencias y especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento, explica que los ejercicios compuestos son movimientos que "trabajan una o más áreas musculares grandes y activan dos o más articulaciones primarias" .

He aquí algunos de los mejores ejemplos de ejercicios compuestos:

Sentadilla

Peso muerto

Zancada

Subida al cajón

Flexiones

Dominada con agarre supino

Buenos días

Press de banca

Levantamiento de mancuernas por encima de la cabeza

Remo

Schenck explica que los ejercicios compuestos son diferentes de los ejercicios de una sola articulación, que trabajan áreas musculares más pequeñas y activan solo una articulación primaria, como el brazo superior, el cuello, el antebrazo, la zona lumbar o la pantorrilla. ¿Un ejemplo? El curl de bíceps, que está pensado solo para el bíceps. Al mover solo el codo, el músculo bíceps braquial es el que genera la fuerza durante el movimiento concéntrico (a medida que vas hacia arriba, el músculo se acorta) y el excéntrico (a medida que vuelves a la posición inicial, el músculo se extiende).

Compara un ejercicio de una sola articulación, como el curl de bíceps, con un ejercicio compuesto, como el levantamiento de mancuernas por encima de la cabeza. En el levantamiento de mancuernas por encima de la cabeza sostienes una pesa en cada mano y empiezas a la altura de los hombros. A continuación, tanto el codo como la articulación del hombro se mueven a medida que subes las pesas por encima de la cabeza y luego las bajas hasta la posición inicial. La articulación del codo y la del hombro, así como los grupos musculares circundantes, se activan para completar el movimiento.

Compara un ejercicio aislado o de una sola articulación, como el curl de bíceps, con un ejercicio compuesto como el peso muerto.

Otro ejemplo de movimiento compuesto es el peso muerto. Chris Travis, entrenador personal certificado de la National Academy of Sports Medicine, explica que con el peso muerto trabajas casi todo el cuerpo. El ejercicio se dirige a los músculos lumbares de la espalda, los músculos de la cadena posterior, como los isquiotibiales y los glúteos, así como el core, los aductores y más. Básicamente, tienes que activar todo tu cuerpo para hacer un peso muerto.

No todos los ejercicios compuestos se dirigen al cuerpo entero, pero es un buen ejemplo de cómo varios músculos y articulaciones tienen que activarse para completar el movimiento.

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