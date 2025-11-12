Los beneficios de los ejercicios de peso muerto según especialistas

Seguro que cuando vas al gimnasio ves a un montón de atletas tirando de barras, mancuernas y pesas rusas hacia la parte baja del abdomen. ¿Quieres saber qué movimiento hacen? Es el peso muerto.

Este ejercicio es un componente esencial de cualquier rutina de fuerza, tal y como nos dice la entrenadora de CrossFit de nivel 1 Megan Daley.

Esta experta nos cuenta que los pesos muertos son un movimiento de fuerza básico. Son increíblemente funcionales y siempre los incluye con diferentes variaciones en los programas que prepara para sus atletas.

Cuando consideramos básico o esencial un ejercicio, queremos decir que tiene el potencial de ayudarnos a mejorar otros movimientos. Eso incluye los que hacemos mientras entrenamos, como correr, y los diarios, como levantar en el trastero una caja que pesa mucho.

Daley nos dice que este movimiento, que tiene distintas variaciones, como el peso muerto rumano, el clásico con barra o el sumo, se considera un ejercicio para la cadena posterior. Eso quiere decir que se enfoca en los músculos que se encuentran en la parte posterior del cuerpo, como los isquiotibiales y los glúteos.

El American Council on Exercise señala que el entrenamiento de la cadena posterior es crucial para mejorar la fuerza, la potencia, la postura y la flexibilidad. Otro ejercicio enfocado en la cadena posterior sería, por ejemplo, la sentadilla. Tal como describe el ACE, cuando hacemos un peso muerto correctamente, el cuerpo encadena contracciones y relajaciones musculares.

Daley nos cuenta que como es un movimiento que activa músculos no solo del tren inferior, sino de toda la cadena posterior, resulta muy beneficioso. Cuanto más peso muerto levantas, mejor previenes la fatiga muscular en tus tareas diarias.

Sigue leyendo y descubre de la mano de especialistas en la materia 6 potenciales beneficios de los pesos muertos.

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