¿Qué son los entrenamientos de tira y afloja? Explicación de expertos

Carly Graham Brady explica que en cualquier tipo de programa de entrenamiento, quieres asegurarte de que haces un ejercicio con muchas direcciones de movimiento diferentes. No te interesa moverte hacia una sola dirección porque solo fortalecerías un patrón de movimiento. El cuerpo es muy dinámico, así que hay que entrenarlo y fortalecerlo de muchas maneras distintas. Carly Graham Brady es fisioterapeuta, entrenadora de running y dueña de On Track Physical Therapy and Performance en Rochester, Nueva York (EE. UU.).

Si lo piensas, tus movimientos diarios utilizan muchos patrones diferentes, ya sea agachándote para recoger algo del suelo, cogiendo algo de un mueble o girando para buscar algo en el asiento trasero del coche. ¿Necesitas más motivos para incluir movimientos de empuje y tracción en tu programa de entrenamiento? Ayudan a solucionar los desequilibrios musculares o de fuerza.

Además, Panchal dice que distinguir estos dos conceptos en un programa de entrenamiento te permite periodizar adecuadamente las rutinas para conseguir días de ejercicio óptimos con muchas sesiones de descanso y recuperación. Según un estudio de 2015 de la revista International Journal of Sports Physical Therapy, la periodización es la manipulación planificada de las variables de entrenamiento (carga, series y repeticiones) para maximizar las adaptaciones del entrenamiento y prevenir la aparición del síndrome de sobreentrenamiento.

Panchal comenta que incluir los dos patrones de movimiento en tu rutina de entrenamiento no solo sirve para optimizar tus entrenamientos y los periodos de descanso y recuperación, sino que también te permite entrenar los grupos musculares que hemos mencionado con cada patrón dos veces por semana. También recomienda entrenar estos grupos musculares dos veces a la semana porque así los músculos entrenados tendrán tiempo suficiente para recuperarse por completo. Es posible que entrenarlos una vez a la semana no sea suficiente para notar cambios importantes y, si lo haces tres veces a la semana, puede que les falte tiempo para recuperarse adecuadamente.

Con una periodización adecuada y un horario adecuado a tu estilo de vida y tus objetivos, deberías ser capaz de añadir movimientos de empuje y tracción a tu rutina (no te olvides del core) sin sobreentrenar. De acuerdo con Panchal, esto puede ayudarte a reducir el riesgo de lesiones al tiempo que optimizas tus resultados.

(Contenido relacionado: Qué es el síndrome del sobreentrenamiento y cómo evitarlo)