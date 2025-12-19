Balanceos de pesa rusa: qué son y qué músculos trabajan

Un estudio del American Council on Exercise analizó qué efectos tiene asistir a dos clases de pesas rusas por semana durante ocho semanas. Los investigadores no solo observaron un aumento considerable de la fuerza en los participantes, sino también mejoras destacables en la capacidad aeróbica, el equilibrio dinámico y el fortalecimiento del core.

«Los balanceos de pesa rusa trabajan muchos grupos musculares importantes y se realizan de forma explosiva, por lo que aumentan la frecuencia cardíaca muy rápidamente», afirma Forest Vance, Russian Kettlebell Challenge Level II.

El movimiento explosivo de extensión de cadera también hace que los balanceos de pesa rusa sean efectivos para mejorar la potencia de salto y carrera. «La extensión de la cadera es la base de muchos de esos movimientos atléticos», indica Vance.