Cuerdas ondulatorias: qué son, qué beneficios aportan y qué ejercicios puedes hacer

Las cuerdas ondulatorias varían en tamaño y ancho, pero suelen ser de entre unos 9 a 15 metros de largo y de unos 4 a 7 centímetros de diámetro. Aprovecha esta información cuando vayas a comprar cuerdas ondulatorias o cuando estés decidiendo cuáles vas a usar en el gimnasio. La combinación de tamaño y peso que tienes que escoger depende de tu nivel actual de fitness y funciona por ensayo y error, comenta Javens.

Las cuerdas tiene que estar atadas o colocadas en un anclaje a la pared o el suelo. Sin embargo, si vas a entrenar en casa o en un gimnasio improvisado, Javens recomienda utilizar la imaginación y usar un poste, una pesa rusa o un anclaje de verdad.

Jeffers señala que las cuerdas más gruesas suelen pesar más, mientras que las más largas suelen servir para movimientos más fluidos. Si quieres centrarte en la potencia durante el entrenamiento, Jeffers recomienda usar una más ligera porque se puede mover más rápidamente que una más pesada.

En lo que respecta a ejercicios específicos de cuerdas ondulantes, Jeffers indica que uno de los mejores beneficios de usarlas es que no suele hacer falta tener mucha habilidad para hacer los ejercicios bien.

Si eres principiante, Jeffers recomienda hacer ondulaciones con una sola mano, con dos y alternando (a continuación te enseñamos cómo) durante un total de dos o tres series en intervalos de 30 segundos. Cuando vayas progresando, aumenta la duración de los intervalos del ejercicio hasta unos 60 a 90 segundos por cada movimiento. Ten en cuenta que tienes que centrarte en entrenar la potencia.

Normalmente, para aumentar la dificultad de estos ejercicios, Jeffers recomienda aumentar los intervalos de tiempo, dificultar la estabilidad poniéndote de rodillas, sobre una pierna o en una pelota Bosu, y añadir movimientos complementarios como zancadas, burpees y patinadores.

Javens nos trae otro entrenamiento para principiantes: de 3 a 4 series de 20 segundos con golpes de cuerda con una mano o con las dos. Asegúrate de descansar durante al menos 30 segundos entre serie y serie.

¿Quieres una versión más avanzada de este entrenamiento? Haz estos ejercicios al mismo tiempo que haces sentadillas o zancadas inversas con cada pierna. Intenta hacer cada ejercicio durante 3 o 4 series: entrena durante 45 segundos y descansa 15. Respecto a cómo poner el cuerpo, Javens señala que tienes que activar el core y mantener una postura atlética con las rodillas, la cadera y la espalda ligeramente flexionadas. En función del ejercicio, puede que necesites cambiar un poco la forma. Si no tienes del todo clara la postura, habla con tu coach.

Antes de empezar cualquier entrenamiento, es importante calentar los músculos para evitar lesiones, prepararlos para los patrones de movimiento que vas a hacer y sacar el máximo partido a la rutina. Para los siguientes ejercicios, Javens recomienda centrarse en los movimientos de calentamiento que trabajen el pecho, la espalda, los hombros y los tríceps. Por ejemplo, los movimientos como los pájaros con peso corporal, las aperturas de pecho con una banda de resistencia las secuencias de plancha alta y baja y las elevaciones.